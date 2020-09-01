

Бастующих журналистов в Беларуси частично заменили сотрудниками телеканала RT

01.09.2020 23:08





На места некоторых уволенных журналистов государственной Белтелерадиокомпании (БТ), многие из которых вышли на забастовку после президентских выборов, в Минск приехали сотрудники российского телеканала RT. Об этом пишет РБК со ссылкой на сотрудников Белтелерадиокомпании.



17 августа сотрудники "Белтелерадиокомпании" объявили забастовку и потребовали разговора с главой учреждения. После встречи со спикером верхней палаты парламента Натальей Кочановой и руководством компании с входящих в нее каналов начали уходить операторы, видеоинженеры, световики, работники ПТС.



"Из-за ухода техработников и редакторов всю прошлую неделю компания была просто парализована. Причем если редакторов еще можно найти и заменить, то технарей — намного сложнее", — рассказал один из работников БТ. По данным РБК, к забастовке присоединились около 300 человек, из них уволились около 100.



По словам двух действующих сотрудников БТ, первая техническая бригада из России появилась в Беларуси 18 августа. В ее состав входили как минимум один IT-специалист и четыре человека техперсонала. Позже эту бригаду сменила новая, тоже в основном состоящая из технических работников.



"Сейчас бригада RT работает на себя, но они отдают готовые сюжеты Агентству телевизионных новостей. Они всегда точно знают, где какие акции происходят, снимают и монтируют сами. На БТ не приезжают", — пояснил один из источников издания. Каналы БТ стали использовать материалы RT в своем эфире, обратил внимание РБК.



Помимо технического персонала, по данным РБК, сейчас в Беларуси находятся как минимум три корреспондента RT — Константин Придыбайло, Игорь Жданов и Георгий Бабаян.



Придыбайло источники издания называют посредником между белорусским холдингом и российским каналом. Сейчас он корреспондент RT, но в 2014 и 2017 годах приходил работать на БТ. Придыбайло в беседе с РБК заявил, что никто из сотрудников RT не работает на БТ. "Это такой забавный фейк, — сказал он. — Никто не пришел на рабочее место на БТ. Вот я работаю только на RT. То, что я прихожу на БТ попить чай, кофе, — это по дружбе".



О том, что на место белорусских специалистов пришли журналисты RT, 19 августа сообщала "Наша Нiва". В тот же день главный редактор канала Маргарита Симоньян заявила, что её сотрудники не работают на белорусском телевидении, однако их могут туда отправить в случае необходимости. "Но если надо, мы готовы. Если попросят вежливо", — написала она в своем Telegram-канале.



21 августа Александр Лукашенко подтвердил, что пригласил российских журналистов на место бастующих работников госканалов, но не уточнил, сотрудники каких СМИ приехали в страну. Он также заявил, что российские специалисты не получают денег за работу.



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