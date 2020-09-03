

Депутат: Службы госбезопасности вмешивались в избирательный процесс и продолжат это делать

03.09.2020 00:00





Гедеван Попхадзе, бывший член парламентского «большинства», заявляет, что сотрудники Службы государственной безопасности Грузии [СГБ] вмешивались избирательный процесс и продолжат делать это в будущем.



Об этом Попхадзе заявил на пленарном заседании парламента, на котором обсуждались инициированные изменения в Избирательный кодекс.



В соответствии с проектом органического закона нарушения, связанные с запретом принуждения, запугивания избирателей и тайны голосования, влекут за собой уголовную ответственность.



Проект органического закона, предполагает уголовную ответственность за принуждение, запугивание избирателя и нарушение тайны голосования.



«Напомню, что в 2014 году на выборах в органы местного самоуправления появился такой феномен, инициация номера 42 инициативной группой, которой помогала в выборах Служба безопасности, в противостоянии с другими субъектами.



В 2016 году против очень большого числа мажоритариев, которые были неприемлемы для всех членов «Грузинской мечты», работала Служба безопасности. Мы очень хорошо знаем, что силовые органы снова будут вмешиваться в избирательный процесс. Не бросайтесь этим законом, словно пеплом, как в глаза друг другу, так и в глаза избирателей», — сказал Гедеван Попхадзе.



По словам политика, в условиях ужесточения закона, когда на практике никто не несет наказание за давление на избирателей, честные выборы не состоятся.



«Я не могу поверить, что вы, депутаты, не знаете, что используются административные ресурсы и что Служба безопасности вмешивается в избирательный процесс, потому что мы были вместе и вместе проходили этот процесс.



В избирательный процесс вмешивались силовики, а Сосо Гогашвили [бывший заместитель главы СГБ] говорил о деятельности партии. Если вы не знаете, я расскажу вам конкретные факты, но не с трибуны», — сказал Гедеван Попхадзе.



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