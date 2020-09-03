

Сесиашвили: С большой вероятностью кибератака организована российскими спецслужбами

03.09.2020 20:51









Как отметил Сесиашвили, у этой кибератаки могут быть определенные политические цели.



«С большой вероятностью, я думаю, кибератака организована российскими спецслужбами. Это часть гибридной войны, главная же задача – пропаганда и дезинформация. Методология весьма известная, крадешь информацию, большую часть публикуешь аутентично и потом за счет аутентичности распространяешь уже фальсифицированную информацию, и пытаешься посредством этой правдивой информации сделать так, чтобы пользователь поверил и в ложь», - заявил Сесиашвили.



Что касается заявления зампреда комитета Госдумы РФ по обороне Юрия Швыткина о том, что Россия не занимается изготовлением химических веществ из группы "Новичок", а подобные лаборатории имеются на территории Грузии и США, Сесиашвили говорит, что это «глупость и абсурд».

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По его словам, «российские спецслужбы хотят перевести стрелки». Как отмечает Сесиашвили, факт, что Россия является создателем и производителем «Новичка», и этим веществом отравлено несколько человек в современной России.



Для справки, по информации МВД Грузии, на компьютерную систему Минздрава Грузии со стороны иностранного государства совершена кибератака с целью противоправного использования документации, хранимой в лаборатории Лугара. По заявлению председателя комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Ираклия Сесиашвили, кибератака, совершенная на лабораторию Лугара, с большой вероятностью осуществлена российскими спецслужбами.Как отметил Сесиашвили, у этой кибератаки могут быть определенные политические цели.«С большой вероятностью, я думаю, кибератака организована российскими спецслужбами. Это часть гибридной войны, главная же задача – пропаганда и дезинформация. Методология весьма известная, крадешь информацию, большую часть публикуешь аутентично и потом за счет аутентичности распространяешь уже фальсифицированную информацию, и пытаешься посредством этой правдивой информации сделать так, чтобы пользователь поверил и в ложь», - заявил Сесиашвили.Что касается заявления зампреда комитета Госдумы РФ по обороне Юрия Швыткина о том, что Россия не занимается изготовлением химических веществ из группы "Новичок", а подобные лаборатории имеются на территории Грузии и США, Сесиашвили говорит, что это «глупость и абсурд».Читайте также: Хакерская атака на Минздрав Грузии - украдены документы по лаборатории Лугара По его словам, «российские спецслужбы хотят перевести стрелки». Как отмечает Сесиашвили, факт, что Россия является создателем и производителем «Новичка», и этим веществом отравлено несколько человек в современной России.Для справки, по информации МВД Грузии, на компьютерную систему Минздрава Грузии со стороны иностранного государства совершена кибератака с целью противоправного использования документации, хранимой в лаборатории Лугара.



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