|
|
|
Сесиашвили: С большой вероятностью кибератака организована российскими спецслужбами
03.09.2020 20:51
По заявлению председателя комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Ираклия Сесиашвили, кибератака, совершенная на лабораторию Лугара, с большой вероятностью осуществлена российскими спецслужбами.
Как отметил Сесиашвили, у этой кибератаки могут быть определенные политические цели.
«С большой вероятностью, я думаю, кибератака организована российскими спецслужбами. Это часть гибридной войны, главная же задача – пропаганда и дезинформация. Методология весьма известная, крадешь информацию, большую часть публикуешь аутентично и потом за счет аутентичности распространяешь уже фальсифицированную информацию, и пытаешься посредством этой правдивой информации сделать так, чтобы пользователь поверил и в ложь», - заявил Сесиашвили.
Что касается заявления зампреда комитета Госдумы РФ по обороне Юрия Швыткина о том, что Россия не занимается изготовлением химических веществ из группы "Новичок", а подобные лаборатории имеются на территории Грузии и США, Сесиашвили говорит, что это «глупость и абсурд».
Читайте также: Хакерская атака на Минздрав Грузии - украдены документы по лаборатории Лугара
По его словам, «российские спецслужбы хотят перевести стрелки». Как отмечает Сесиашвили, факт, что Россия является создателем и производителем «Новичка», и этим веществом отравлено несколько человек в современной России.
Для справки, по информации МВД Грузии, на компьютерную систему Минздрава Грузии со стороны иностранного государства совершена кибератака с целью противоправного использования документации, хранимой в лаборатории Лугара.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна