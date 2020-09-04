

Гварамиа: «Кремль расчищает дорогу пророссийским силам в Грузии перед предстоящими выборами»

04.09.2020 13:47









«Так как у российских высших чинов на международном уровне в обиходе принято так выражаться, то лучше не придумаешь – Бред сивой кобылы. По-другому невозможно назвать заявления Швиткина. Ну а если серьезно, то Кремль расчищает дорогу пророссийским силам в Грузии перед предстоящими выборами»- заявил Гварамиа.



По словам эксперта, заявление Швиткина весьма сомнительно совпало с фактом осуществления очередной кибератаки на правительственные сервера Грузии, в частности, на сервер Министерство Здравоохранения и с заявлением Германии об отравлении Навального химическим веществом А-242, который является одним из составляющим химического оружия под названием «Новичок».



«С пандемией в Кремле видимо решили, что если людей закрыть в собственных домах, то и интернет будет находиться в карантине, и никто не узнает, как лепят очередную небылицу ради «сохранения лица», которой у российских политиков давно уже нет» - заявил Гварамиа.



По словам эксперта, интересна чреда событий, кульминацией которых стало заявление Швиткина. «1 сентября была зафиксирована массированная атака хакеров на сервер министерства здравоохранения Грузии. Конкретно их интересовали документации по пандемии и работы лаборатории имени Лугара. Затем определенная документация фальсифицированном виде появилась в интернет на непонятном сайте. Параллельно этих событий Берлин делает заявление что Навальный был отравлен ОВ А-242, которое является содержимым веществом в химоружии под названием «Новичок» и на ковер был вызван для пояснений российский посол в Германии. Тут же, «по горячим следам», Швиткин заявляет о том, что такого вещества, и тем более оружия на территории России не производят, и перенаправил стрелки в сторону Грузии и США. Такого гладкого сценария трудно даже по заказу написать, но, надо отдать должное, Россия в таких делах точно в лидерах.» - заявил Гварамиа.



Однако, по словам эксперта, заявление столь высокопоставленного депутата Госдумы РФ, является одной из главных звеньев в предвыборной кампании пророссийских сил в Грузии. «Уже секрета не составляет, что политическая организация, прикрываясь столь весьма звучным для грузинов названием «Альянс патриотов Грузии», созданная в декабре 2012 года, является пророссийской. Их главные посылы для народа – «военный нейтралитет Грузии», «ключ к решению конфликтов лежит только в Москве», «Мы та сила, которая сможет наладить отношения с Россией и решить наши территориальные вопросы» - для рядового обывателя конечно весьма звучны и приемлемы. Однако, если сопоставить все эти лозунги с интересами Кремля в Грузии, то получается, что весь этот «патриотизм» сводиться к оказанию огромной услуги оккупантом Грузии – России. Именно российские интересы скрыты в этих заявлениях, и главное в этом – Грузия не должна стать частью Евро-Атлантического сообщества. Другими словами, Грузия должно вернуться в лоно России, и вернуть себе рабские кандалы, сброшенные после почти трехвековой борьбы за независимость 30 лет назад» - заявил Гварамиа.



Что же касается самому заявлению Швиткина, Гварамиа рекомендует ему прочитать книгу под названием «Государственные тайны: Российская программа химического оружия изнутри», автором которого является Вил Мирзаянов (один из участников разработки этого смертельного оружия под названием «Новичок»), или хотя бы ознакомиться с его комментарием на странице в социально сети «Facebook», где он дает характеристику действию вещества А-242, и утверждает, что синтезируя разные вещества «Новичок» производят в России, в предприятии под названием ГосНИИОХТ - Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, известное так же как НИИ-42 и Почтовый ящик-702.



Эксперт так же заявил, что тема «Новичка» всплыло еще в 2018 году по делу отравления семьи Скрипалей. «Швитнику стоило бы хотя бы пролистать информации по «Новичку». Но в Кремле не хотят «ворошить» дело по отравлению семьи Скрипалей в Солсбери. 12 марта 2018 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что бывшего офицера ГРУ отравили нервнопаралитическим веществом «Новичок». Так что, заседателям в Кремле, вместо того, чтобы заниматься уничтожением, стоит хотя бы попытаться научиться созидать и стать частью цивилизованно мира» - заявил Гварамиа.



Редакция «



А то, понимаешь, Мария Захарова жаловалась, что не знает формул. Мне до сих пор стыдно, что пришлось работать над химоружием. Что касается аргументов, что эти вещества так давно были синтезированы, что вряд ли они уцелели. Однако, Международная Конвенция по запрету химоружия разрешает вести научные работы в области ОВ и даже накапливать чуть ли до 200 кг ОВ. Я был против этой уловки. Скорее всего ГосНИИОХТ вполне законно все еще исследует эти новички и ессно, их синтезирует для различных опытов. По этой причине ГосНИИОХТ попал под санкции. И правильно. Надо бы его прикрыть раз и навсегда.»

«Кремль расчищает дорогу пророссийским силам в Грузии перед предстоящими выборами»- так прокомментировал эксперт по национальной безопасности и Российско-грузинским отношениям Гоча Гварамиа заявление зампреда комитета Госдумы РФ по обороне Юрия Швыткина, на счет того, что «Лаборатории, в которых производятся химические вещества из группы «Новичок», есть в Грузии и США, а Россия не занимается изготовлением подобных веществ».«Так как у российских высших чинов на международном уровне в обиходе принято так выражаться, то лучше не придумаешь – Бред сивой кобылы. По-другому невозможно назвать заявления Швиткина. Ну а если серьезно, то Кремль расчищает дорогу пророссийским силам в Грузии перед предстоящими выборами»- заявил Гварамиа.По словам эксперта, заявление Швиткина весьма сомнительно совпало с фактом осуществления очередной кибератаки на правительственные сервера Грузии, в частности, на сервер Министерство Здравоохранения и с заявлением Германии об отравлении Навального химическим веществом А-242, который является одним из составляющим химического оружия под названием «Новичок».«С пандемией в Кремле видимо решили, что если людей закрыть в собственных домах, то и интернет будет находиться в карантине, и никто не узнает, как лепят очередную небылицу ради «сохранения лица», которой у российских политиков давно уже нет» - заявил Гварамиа.По словам эксперта, интересна чреда событий, кульминацией которых стало заявление Швиткина. «1 сентября была зафиксирована массированная атака хакеров на сервер министерства здравоохранения Грузии. Конкретно их интересовали документации по пандемии и работы лаборатории имени Лугара. Затем определенная документация фальсифицированном виде появилась в интернет на непонятном сайте. Параллельно этих событий Берлин делает заявление что Навальный был отравлен ОВ А-242, которое является содержимым веществом в химоружии под названием «Новичок» и на ковер был вызван для пояснений российский посол в Германии. Тут же, «по горячим следам», Швиткин заявляет о том, что такого вещества, и тем более оружия на территории России не производят, и перенаправил стрелки в сторону Грузии и США. Такого гладкого сценария трудно даже по заказу написать, но, надо отдать должное, Россия в таких делах точно в лидерах.» - заявил Гварамиа.Однако, по словам эксперта, заявление столь высокопоставленного депутата Госдумы РФ, является одной из главных звеньев в предвыборной кампании пророссийских сил в Грузии. «Уже секрета не составляет, что политическая организация, прикрываясь столь весьма звучным для грузинов названием «Альянс патриотов Грузии», созданная в декабре 2012 года, является пророссийской. Их главные посылы для народа – «военный нейтралитет Грузии», «ключ к решению конфликтов лежит только в Москве», «Мы та сила, которая сможет наладить отношения с Россией и решить наши территориальные вопросы» - для рядового обывателя конечно весьма звучны и приемлемы. Однако, если сопоставить все эти лозунги с интересами Кремля в Грузии, то получается, что весь этот «патриотизм» сводиться к оказанию огромной услуги оккупантом Грузии – России. Именно российские интересы скрыты в этих заявлениях, и главное в этом – Грузия не должна стать частью Евро-Атлантического сообщества. Другими словами, Грузия должно вернуться в лоно России, и вернуть себе рабские кандалы, сброшенные после почти трехвековой борьбы за независимость 30 лет назад» - заявил Гварамиа.Что же касается самому заявлению Швиткина, Гварамиа рекомендует ему прочитать книгу под названием «Государственные тайны: Российская программа химического оружия изнутри», автором которого является Вил Мирзаянов (один из участников разработки этого смертельного оружия под названием «Новичок»), или хотя бы ознакомиться с его комментарием на странице в социально сети «Facebook», где он дает характеристику действию вещества А-242, и утверждает, что синтезируя разные вещества «Новичок» производят в России, в предприятии под названием ГосНИИОХТ - Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии, известное так же как НИИ-42 и Почтовый ящик-702.Эксперт так же заявил, что тема «Новичка» всплыло еще в 2018 году по делу отравления семьи Скрипалей. «Швитнику стоило бы хотя бы пролистать информации по «Новичку». Но в Кремле не хотят «ворошить» дело по отравлению семьи Скрипалей в Солсбери. 12 марта 2018 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что бывшего офицера ГРУ отравили нервнопаралитическим веществом «Новичок». Так что, заседателям в Кремле, вместо того, чтобы заниматься уничтожением, стоит хотя бы попытаться научиться созидать и стать частью цивилизованно мира» - заявил Гварамиа.Редакция « Грузия Online » представляет текст Мирзаянова, опубликованного им в социальной сети на своей странице – «Целый день давал интервью различным каналам. По поводу отравления г.Навального. Моя версия: было использовано вещество из класса новичков под кодовым названием А-242. Оно уже твердое, которого можно превратить в порошок. Это вещество почти 10 раз сильнее вещества А-230, которое жидкость и которое было принято в качестве химоружия Советской Армии. Вещество А-242 необходимо до 10 мг для убийства человека. Его могли положить в пакетик с чаем. Упругость паров А-242 очень низка и поэтому не представляет опасности, когда оно находится вместе с чаем в пакетике. Во всяком случае, ОВ попал в пищеварительный тракт жертвы. По этой причине г. Навальный не мог представлять опасность для окружающих. Нескольким каналам показал из своей книги химическую формулу вещества А -242. ( формула А -242 фото с книги Мирзаянова ).А то, понимаешь, Мария Захарова жаловалась, что не знает формул. Мне до сих пор стыдно, что пришлось работать над химоружием. Что касается аргументов, что эти вещества так давно были синтезированы, что вряд ли они уцелели. Однако, Международная Конвенция по запрету химоружия разрешает вести научные работы в области ОВ и даже накапливать чуть ли до 200 кг ОВ. Я был против этой уловки. Скорее всего ГосНИИОХТ вполне законно все еще исследует эти новички и ессно, их синтезирует для различных опытов. По этой причине ГосНИИОХТ попал под санкции. И правильно. Надо бы его прикрыть раз и навсегда.»



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