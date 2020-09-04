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Каха Окриашвили присоединился к оппозиционному объединению «Сила в единстве»
04.09.2020 16:52
К оппозиционному объединению «Сила в единстве» присоединилась партия «Прогресс и свобода». Меморандум о сотрудничестве подписали Григол Вашадзе и Каха Окриашвили.
Вместе с Кахой Окриашвили, бизнесмен и бывший высокопоставленный правительственный чиновник Цезарь Чочели, являющийся также членом партии «Прогресс и свобода».
Как заявил Окриашвили, он присоединится к избирательному блоку «Сила в единстве», что гарантирует победу над бедностью в Грузии.
По его словам, он будет баллотироваться на парламентских выборах 2020 года как мажоритарий, вероятно, снова от избирательного округа Болниси-Дманиси-Тетрицкаро-Цалка.
«Сегодня мы подписываем меморандум и присоединяемся к избирательному блоку «Сила в единстве». В составе широкой коалиции мы приходим к власти. Наша партия «Прогресс и справедливость» гарантирует создание в Грузии бизнес-среды, которая станет одной из лучших в мире», — заявил Окриашвили.
Каха Окриашвили – один из самых богатых политиков Грузии, основатель аптечной сети PSP, которой сегодня также принадлежит сеть одноименных клиник и страховых компаний.
Окриашвили четыре раза подряд попадал в парламент Грузии, выигрывая выборы в мажоритарном округе Дманиси. В 2016 году он был избран в законодательный орган по квоте «Грузинской мечты», а в парламенте восьмого и седьмого созывов (с 2008 по 2016 год) был мажоритарным депутатом ЕНД.
Следует отметить, что Каха Окриашвили является одним из немногих депутатов, выступавших против отмены мажоритарных выборов в пользу пропорциональных.
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