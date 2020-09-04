

Президент Грузии поблагодарила страны, поддержавшие грузинскую резолюцию в ООН

04.09.2020 18:01





Президент Грузии Саломе Зурабишвили откликнулась на резолюцию ООН о статусе вынужденно перемещенных лиц с оккупированных территорий и благодарит страны, поддержавшие документ.



«Я благодарю 84 страны за поддержку резолюции о ВПЛ с оккупированных территорий. Это показывает, что, несмотря на глобальный кризис, Грузия находится в международной повестке дня. Международное сообщество поддерживает восстановление прав внутренне перемещенных лиц и их право на возвращение на родину. Это беспрецедентная поддержка», — заявила Зурабишвили.



Генеральная Ассамблея ООН на 74-й сессии приняла инициированную Грузией и 54 странами резолюцию о статусе внутренне перемещенных лиц и беженцев из Абхазии и Цхинвальского региона/Южной Осетии. По данным МИД Грузии, в этом году наряду с количеством соавторов документа выросло и число стран, поддержавших его – 84.





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