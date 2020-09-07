

Гоциридзе: Мы увидим очень много сюрпризов в будущем

07.09.2020 18:57





Председатель фракции «Национальное движение» Роман Гоциридзе заявляет, что со стороны правящей команды были сделаны агрессивные, циничные, испуганные и смешные комментарии относительно открытого подключения экс-президента Грузии Михеила Саакашвили к избирательной кампании, поскольку это стало дня них очень неожиданным.



По его словам, «в будущем мы увидим очень много сюрпризов».



«Открытое подключение Михеила Саакашвили к избирательной кампании означает мобилизацию еще больших ресурсов и энергии на оппозиционном фланге, именно поэтому и раздражены руководители «Грузинской мечты», и их агрессивные, циничные, испуганные и смешные комментарии говорят о том, что это стало для них очень неожиданным.



Само по себе, это было и сюрпризом, и шоком, поскольку они были весьма счастливы тем, что Михеил Саакашвили занял в Украине высокий пост, возглавив развитие этого огромного государства. Тогда они подумали, что он связывает свое политическое будущее с Украиной, однако этот сюрприз и неожиданный ход привел их к растерянности, и из их комментариев видно, что этого они не ожидали. Разумеется, в этом есть эффект неожиданности, и мы увидим очень много сюрпризов в будущем», - заявил Гоциридзе.



Для справки, «Национальное движение» назвало Михеила Саакашвили кандидатом в премьер-министры Грузии.



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