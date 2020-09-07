|
|
|
Гоциридзе: Мы увидим очень много сюрпризов в будущем
07.09.2020 18:57
Председатель фракции «Национальное движение» Роман Гоциридзе заявляет, что со стороны правящей команды были сделаны агрессивные, циничные, испуганные и смешные комментарии относительно открытого подключения экс-президента Грузии Михеила Саакашвили к избирательной кампании, поскольку это стало дня них очень неожиданным.
По его словам, «в будущем мы увидим очень много сюрпризов».
«Открытое подключение Михеила Саакашвили к избирательной кампании означает мобилизацию еще больших ресурсов и энергии на оппозиционном фланге, именно поэтому и раздражены руководители «Грузинской мечты», и их агрессивные, циничные, испуганные и смешные комментарии говорят о том, что это стало для них очень неожиданным.
Само по себе, это было и сюрпризом, и шоком, поскольку они были весьма счастливы тем, что Михеил Саакашвили занял в Украине высокий пост, возглавив развитие этого огромного государства. Тогда они подумали, что он связывает свое политическое будущее с Украиной, однако этот сюрприз и неожиданный ход привел их к растерянности, и из их комментариев видно, что этого они не ожидали. Разумеется, в этом есть эффект неожиданности, и мы увидим очень много сюрпризов в будущем», - заявил Гоциридзе.
Для справки, «Национальное движение» назвало Михеила Саакашвили кандидатом в премьер-министры Грузии.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна