

Субари: Саакашвили не сможет приехать, поскольку трус

08.09.2020 09:46





Саакашвили не сможет приехать, поскольку трус, трус, - заявил советник премьер-министра Грузии по региональным вопросам Созар Субари в передаче «360 градусов» на телеканале «Палитраньюс».



По его словам, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили любит рассказывать сказки, однако он не сможет приехать в Грузию, что и сам подтвердил.



«Я никуда не приглашаю Саакашвили, его приглашают законодательство Грузии и решения справедливого суда. И точка. Рано или поздно это обязательно произойдет.



Что касается его приезда, он и сам сказал, что никуда не собирается приезжать. Я слушал его, и разве он сказал, когда намерен приехать? Саакашвили не сможет приехать, поскольку трус, трус. Никуда он не сможет приехать. Он боится правосудия, грузинского народа, летящего в воздухе самолета, так силен его страх, что он оставляет в опасности гостя, министра иностранных дел Франции, а сам барахтается в грязи. И это был ваш и наш главнокомандующий какое-то время. Потом является и рассказывает сказки, как летал в облаках. Он любит рассказывать сказки, однако сюда приехать не сможет, он и сам подтвердил, что не собирается приезжать, потому что боится.



Да, г-н Григол Вашадзе желает, чтобы он приехал и приглашает его, возможно, этого хотят Хатия Деканоидзе и другие, однако он не сможет приехать, и вы увидите это, и мы увидим, и уже не раз видели», - заявил Созар Субари.



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