

Эзугбая об увеличении случаев коронавируса: Это не «вторая волна»

08.09.2020 13:20





Пока можно говорить только об увеличении случаев коронавируса, а не о «второй волне» эпидемии, — заявила сегодня медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая.



В Грузии за минувшие сутки было выявлено 45 новых случаев иницирования — это самый большой суточный прирост с начала эпидемии в феврале. До этого самым большим числом было 38 инфицированных за сутки – такое количество было выявлено 2 сентября.



«У нас наблюдается увеличение случаев инфицирования, разговора о второй волне нет. Возможное появление «второй волны» связывают с новым сезоном респираторных заболеваний в конце октября – середине ноября. Есть вероятность, что на фоне гриппа и других вирусных заболеваний, инфекция усилится. Поэтому разговор о второй волне касается именно этого периода.



Сейчас же мы говорим, что имеем дело с определенным увеличением количества инфицированных. Мы не скрываем это, говорим об этом», — сказала Эзугбая.



При этом специалист подчеркнула, что новые показатели свидетельствуют о том, что распространение заболевания приняло более интенсивный характер и призвала жителей Грузии соблюдать рекоменадции эпидемиологов.



Эзугбая подчеркнула, что Аджарию в настоящее время эпидемиологи считают «красной зоной», хотя о закрытии региона речь пока не идет.



«Пока страна остается в «зеленой зоне», но новый показатель в 45 человек, который впервые был зафиксирован сегодня за время эпидемии, позволяет думать, что заболевание приняло более интенсивный характер, и ставит под сомнение наше умеренное, контролируемое распространение вируса.



В Аджарии еще более серьезная ситуация – там показатель инцидентности составляет 42,4, это означает, что Аджария сегодня – это «красная зона», поэтому там, наверное, будут проведены дополнительные мероприятия, будет установлен механизм контроля и расширено тестирование», – заявила Эзугбая.



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