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Минздрав Грузии имеет в запасе более 198 тысяч PCR-тестов
09.09.2020 11:15
В запасе Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии, по положению на 7 сентября, числится 198 611 полных комплектов PCR-тестов. Об этом «IPN» заявили в Минздраве Грузии.
Вместе с тем, по их же сообщению, по положению на 7 сентября, в общей сложности приобретено 1 060 000 PCR-тестов, в том числе, по информации министерства, в рамках проекта Всемирного банка по быстрому реагированию на Covid-19, со дня начала проекта приобретено 670 000 PCR-тестов. По текущим контрактам же приобретено 390 000 тестов.
Как заявляют в Минздраве, с 31 января по сей день в лабораториях сделано 421 695 PCR-тестов.
Напомним, что в Грузии первый случай коронавируса был зафиксирован 26 февраля. За все это время в стране в общей сложности подтверждено 1 773 случая заражения Covid-19, 1 325 человек уже выздоровели, скончались – 19.
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