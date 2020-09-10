

МВД Грузии расследует дело о похищении предпринимателя из Гали

10.09.2020 17:57

СОВА



Министерство внутренних дел Грузии расследует факт похищения уроженца Гали, предпринимателя Джемала Соселия. Как сообщают в ведомстве в связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье 143 УК Грузии – «незаконное лишение свободы».



Напомним, 5 сентября в селе Саберио Гальского района был похищен 58-летний гражданина России. Сообщалось, что четверо вооруженных людей в форме остановили машину Джемала Соселия, сели в нее и заставили его ехать в сторону Ингури ГЭС. По дороге Соселия завернул к электростанции, возможно, в надежде на то, что его там увидят и окажут помощь. Вероятно, когда похитители поняли, что он свернул в сторону, его избили, а потом начали вытаскивать окровавленного из машины, предположительно, он был без сознания. Свидетелями этого стали два охранника Ингури ГЭС, они подбежали, но похитители избили и их и отобрали у них телефоны. Самого Соселия вновь посадили в машину и двинулись в сторону заброшенного курорта Ачаки, откуда можно перейти на подконотрольную официальному Тбилиси территорию.



По информации источников, злоумышленники разговаривали на грузинском языке и мегрельском диалекте (прим. распространен в Западной Грузии, в регионе Самегрело). Сообщений о том, что похитители выходили на связь с родственниками пока не поступало.



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