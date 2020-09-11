

Минздрав Грузии обязали подготовить 3000 койко-мест в «ближайшие дни»

11.09.2020 17:04





Премьер-министр Грузии Гиоргия Гахария заявил, что на фоне растущей статистики случаев заражения коронавирусом Минздраву Грузии поручено в ближайшие дни подготовить дополнительные 3000 койко-мест для пациентов с коронавирусной инфекцией.



Гахария отмечает, что, несмотря на рост заболеваемости, поводов для паники нет, поскольку механизм выявления и лечения заболевания работает достаточно эффективно:



«На сегодняшний день Министерству здравоохранения дано указание, в ближайшее время привести в полную готовность 3000 коек, чтобы в случае увеличения числа случаев заражения, пациентов можно было бы лечить быстро и эффективно. На сегодняшний день, несмотря на рост числа инфицированных, мы полностью контролируем ситуацию».



В Грузии растет число случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в Грузии было выявлено 87 новых случаев Covid-19, что является рекордным показателем с начала эпидемии.



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