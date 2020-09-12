

Мать Михаила Саакашвили рассматривается в числе кандидатов в Зугдиди

12.09.2020 11:55





Председатель фракции «Национальное движение» Роман Гоциридзе подтверждает, что мать бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили Гиули Аласания рассматривается в числе кандидатов в мажоритарные депутаты в Зугдиди.



Как заявил Роман Гоциридзе в передаче «Ньюсрум дня» на телеканале «Палитраньюс», список кандидатов в мажоритарные депутаты от «Национального движения» станет известен общественности через 5-6 дней, а непосредственно в Зугдиди в числе кандидатов рассматривается и Гиули Аласания.



«Она рассматривается вместе с несколькими другими кандидатами. Не исключено, что мы скоро примем решение», - заявил Гоциридзе.



Что касается Гиги Угулава, являющегося кандидатом в мажоритарные депутаты в Зугдиди от «Европейской Грузии», по словам Гоциридзе, он – серьезный кандидат.



«Гиги Угулава однажды сказал, что никогда не будет баллотироваться в Зугдиди. Поэтому в политике есть такое, что «никогда не говори, никогда». Сейчас Гиги участвует в Зугдиди. Мы в различных округах изучаем, кто может составить нам конкуренцию. Гиги Угулава является серьезным кандидатом.



Наш главный конкурент – это представитель «Грузинской мечты» и главная конкуренция будет с ним, но это не означает, что Гиги Угулава не является весомой фигурой», - заявил Гоциридзе.



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