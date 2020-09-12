

Гахария: Наша цель, создать одинаковые справедливые условия для людей везде - будь то в городе или в горах

12.09.2020 17:39





По заявлению премьер-министра Грузии Георгия Гахария, в плане возможностей не должно быть никакой разницы для населения, проживающего в Казбеги и Тбилиси. Об этом глава правительства заявил в Казбеги во время представления кандидата в мажоритарные депутаты от Мцхета, Душети, Тианети и Казбеги Шалвы Кереселидзе.



По его словам, бюджет муниципалитета Казбеги сегодня составляет 12 миллионов лари, а в следующем году будет еще больше. Кроме того, Георгий Гахария отметил, что благодаря запланированным инфраструктурным проектам, время на поездку из Тбилиси в Казбеги сократится на один час, а через несколько лет изменятся условия жизни в регионе.



«Для меня честь говорить о планах на завтра и о завтрашнем дне здесь, в историческом ущелье, потому что мы все должны знать, что наша цель в том, чтобы наш сегодняшний день был лучше, чем вчерашний. Это основная цель нашей встречи здесь. Как известно, здесь все больше должна усиливаться местная власть. В 2012 году бюджет Казбегского муниципалитета составлял около 3-3,5 миллиона, сегодня этот бюджет составляет 12 миллионов, в следующем году он должен быть еще больше, потому что не должно иметь значения, живут ли люди в Казбеги или в Тбилиси, для детей, пожилых, местных жителей, возможности должны быть везде и одинаковы во всем - в качестве образования, социальной и медицинской помощи, все должно быть одинаково. Это, конечно, наша главная цель. Все программы, реализуемые государством, будь то «Производи в Грузии» или сельскохозяйственные программы, мы сделали так, чтобы донести ближе к местному населению. Во всех районах, во всех муниципалитетах вы можете пойти в свой общественный центр или в Дом юстиции и получить именно те услуги, которые вы получили бы в Доме юстиции в Тбилиси или каком-либо министерстве… Это наша цель - создать одинаковые справедливые условия для людей повсюду - будь то в городе или в горах. Кроме того, здесь, конечно, очень важны инфраструктурные проекты. Как известно, уже практически началось строительство дороги Квешети-Коби. Это будет беспрецедентно большая и важная историческая дорога для этого региона, которая усилит транзитный потенциал этого места. Мы все хорошо понимаем, что сельское хозяйство - это хорошо, туризм - тоже хорошо, но транзит всегда был сильной стороной этого региона. В ближайшее время начнется проектирование дороги до Жинвали. Одним словом, поездка из Тбилиси сюда будет примерно на час быстрее, и на это потребуется 3-4 года. Потому что в 2023-2024 годах будет завершена Квешети-Коби, а также проектирование дороги Натахтари-Жинвали. Здесь будет совсем другой регион и другая жизнь», - сказал Георгий Гахария.



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