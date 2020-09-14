

Израиль вводит трехнедельный всеобщий карантин

14.09.2020 10:10





Правительство Израиля объявило, что в следующую пятницу в стране вводится трехнедельный локдаун, призванный остановить распространение коронавируса, – сообщает Русская служба Би-би-си. В Израиле, население которого составляет около 9 млн человек, в последние недели каждый день выявляют до 4 тыс. случаев коронавируса.



Как сообщает издание, ограничения подразумевают, что в помещении могут собираться группы не больше 10 человек, на улице - не более 20 человек; закрываются школы и торговые центры; жители страны могут удаляться от своих домов более чем на 500 метров только для поездки на работу; негосударственные учреждения и компании могут оставаться открытыми, но они не могут принимать клиентов; продолжают работать супермаркеты и аптеки.



Решение было принято на фоне резкого роста числа заболевших, а также опасений, что инфекция будет распространяться среди верующих, которые будут вскоре отмечать важные религиозные праздники. В том числе - еврейский новый год, который приходится на следующую пятницу, а также самый важный праздник иудаизма Йом-кипур - в этом году его будут отмечать 27 сентября.



Таким образом Израиль станет первым государством мира, в полной мере возобновившим карантинные меры на всей своей территории. Израильские власти поддерживали аналогичные меры с конца марта до начала мая, когда мир переживал первую волну пандемии коронавируса.



Для справки, по последним данным, в Израиле подтверждено более 153 000 случаев коронавируса, из них скончались 1 108 человек.



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