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Талаквадзе: Выборам опасность не грозит
14.09.2020 10:17
Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе считает, что к этому моменту ситуация с распространением коронавируса поддается контролю и выборам опасность не грозит.
По словам Талаквадзе, у страны нет ресурса, чтобы прибегнуть ко всеобщему карантину.
«Сегодня у нас увеличение случаев, что связано с возобновлением мобильности. У Грузии нет того ресурса, чтобы постоянно держать экономику закрытой и прибегать к всеобщему карантину. Думаю, что к этому моменту ситуация поддается контролю, выборам опасность не грозит и в избирательной кампании никакие ограничения не действуют», - отметил Талаквадзе.
Вместе с тем, председатель парламента ответил и на вопрос ведущего о том, почему разрешено проводить предвыборную кампанию, а устраивать свадьбы, юбилеи, поминки и другие социальные мероприятия запрещено.
Как пояснил Арчил Талаквадзе, во время избирательной кампании правила строго соблюдаются, а на свадьбе сделать это невозможно.
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