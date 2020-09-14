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Из Грузии в Азербайджан возвращены еще 350 человек
14.09.2020 11:07
Сегодня из Грузии началось возвращение еще 350 человек, сообщает в понедельник Trend.
Из них 97 - это граждане Азербайджана, 245 - Грузии, 4 - России, 2 - Казахстана и по одному гражданину Турции и Украины.
Они прошли тест на коронавирус в Грузии, лицам, у которых не был обнаружен COVİD-19, были выданы справки, которые остаются в силе в течении 48 часов. Специальными маршрутами эти граждане были доставлены из посольства Азербайджана в Грузии на погранично-пропускной пункт "Красный мост".
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