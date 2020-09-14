

Посольство Грузии в Израиле предупреждает граждан о всеобщем карантине

14.09.2020 14:35





Посольство Грузии в Израиле предупреждает граждан о всеобщем карантине.



В заявлении посольства говорится, что согласно решению правительства Израиля, страна перейдет на всеобщий режим карантина 18 сентября, с 14:00. Ограничительные меры продлятся три недели.



«18 сентября прекратят работать школы и детские сады;



закроются: рестораны, кафе, торговые центры, гостиницы, частные пансионаты и туристические объекты;



передвижение между городами и населенными пунктами будет ограничено; в случае необходимости передвижения, допустимая дистанция от дома не должна будет превышать 500 м; можно будет воспользоваться услугой доставки на дом.



Государственные учреждения перестанут принимать граждан и будут работать в ограниченном режиме; допустимое количество людей в закрытых пространствах не должно превышать десять человек, в открытых — двадцать.



Работа общественного транспорта будет ограничена, однако полностью остановлена не будет», — заявляют в посольстве Грузии в Израиле.





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