

В Грузии не планируется вводить полный карантин и объявлять ЧП

14.09.2020 14:55





«В Грузии не планируется объявление полного карантина и чрезвычайного положения», — заявила руководитель администрации правительства Натия Мезвришвили после заседания Координационного совета.



«Мы смело можем сказать, что объявление полного карантина не планируется, мы не собираемся объявлять чрезвычайное положение, государство сегодня полностью контролирует ситуацию. Однако не следует забывать, что количество инфицированных растет и нам нужно быть особенно осторожными.



Несмотря на то, что ситуация находится под контролем, мы должны носить маску, соблюдать дистанцию, максимально воздерживаться от участия в ненужных собраниях», — заявила Натия Мезвришвили.





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