

Гамкрелидзе: Грузия пока остается в "зеленой зоне"

14.09.2020 16:35

Новости-Грузия



«Грузия пока остается в зеленой зоне в направлении коронавируса», — заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе после заседания Координационного совета.



По его словам, согласно среднему показателю инцидентов, несмотря на то, что на протяжении последней недели в стране фиксируется рост случаев коронавируса, Грузия все же остается в «зеленой зоне».



«Согласно среднему показателю инцидентов, сегодня у нас 1,74 на 100 000 жителей, это означает, что Грузия остается в «зеленой зоне», но у нас есть рост случаев за последние 4-5 дней, поэтому мы должны все вместе сдерживать показатель увеличения случаев. По стране расширился показатель тестирования: в августе у нас было 4665 тестов, в сентябре — 7961, а с 4 сентября — 8259 », — сказал Гамкрелидзе.



По его словам, по показателю международного сравнения, Грузия по-прежнему выглядит одной из самых безопасных стран.



«Чтобы сохранить этот показатель, необходимо сотрудничать и выполнять все рекомендации, которые введены», — заявил Гамкрелидзе.



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