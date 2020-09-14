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В Сан-Франциско открылось Генеральное консульство Грузии
14.09.2020 20:55
В Сан-Франциско открылось генконсульство Грузии, которое с 1 октября будет предоставлять консульские услуги грузинским гражданам в следующих штатах: Южная Дакота, Небраска, Канзас, Аляска, Гавайи, Оклахома и Техас.
Информацию распространяет Министерство иностранных дел Грузии.
«Вместе с тем, хотим сообщить вам, что для участия в парламентских выборах 2020 года в Грузии гражданин должен находится на консульском учете. Соответственно, с сегодняшнего дня встать на консульский учет в Генконсульстве возможно по адресу на веб-странице: www.geoconsul.gov.ge.
На консульский учет можно встать как в упрощенной онлайн форме, а также при личном визите или посредством отправки запроса по почте.
Консульская регистрация бесплатна и не влечет никаких правовых последствий.
Для связи с Генеральным консульством Грузии в Сан-Франциско, просьба обращаться по следующему адресу:930 Montgomery Street, Unit 301, San Francisco, CA 94133; Телефон: +1 (415) 528-3706; Факс: +1 (415) 528-3728; E-mail: ConsulateSF@mfa.gov.ge», — говорится в информации МИД Грузии.
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