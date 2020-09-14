

ISFED: больше всего на рекламу в Facebook потратилась «Стратегия Агмашенебели»

14.09.2020 22:10





Согласно отчету соцсети Facebook о политической рекламе в Грузии, с 4 августа по 6 сентября 2020 года на политическую рекламу было потрачено около 193 465 долларов. Данные публикует «Международное общество справедливых выборов и демократии» (ISFED).



Как указано в анализе, больше всего средств было потрачено на пиар кандидата в премьер-министры от партии «Стратегия Агмашенебели (строитель)» Георгия Вашадзе. 289 рекламных постов обошлись политической платформе в 47 800 долларов.



Ощутимо меньше на рекламу в соцсети, а именно 30 782 доллара, потратила «Европейская Грузия», за которой с расходами в размере 21 747 долларов США следует «Лело для Грузии».



По данным ISFED, «Альянс патриотов Грузии» от своего имени на политическую рекламу потратили 1910 долларов. Еще 2753 доллара в рамках поддерживающего пророссийское объединение источника – Tinp.ge.



Что касается правящей партии, то, по данным Facebook, на рекламу «Грузинской мечты» было потрачено в общей сложности более 20 421 доллара.





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