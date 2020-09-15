

Жозеп Боррель: Грузия демонстрирует демократическую силу, экономическое развитие

15.09.2020 11:05





Грузия демонстрирует демократическую силу, экономическое развитие, поэтому мы должны приветствовать сотрудничество этого парламента с парламентом Грузии, который будет избран в октябре, — об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил во время дебатов в Европейском парламенте, где обсуждался отчет об имплементации Соглашения об ассоциации, оформленного между Грузией и ЕС.



«Сейчас решающее и важное время для Грузии. Грузия должна продемонстрировать зрелость демократии. Я приезжал в Грузию в трудное время, более трудное, чем сейчас. Грузия демонстрирует демократическую силу, экономическое развитие, поэтому мы должны приветствовать сотрудничество этого парламента с парламентом Грузии, который будет избран в октябре. Мы также не должны стыдиться напоминать Грузии о необходимости полного выполнения программы реформ. Проблемы на их границах не должны быть аргументом, чтобы не решить проблемы, которые может решить только грузинский народ. Европейский Союз будет продолжать поддерживать Грузию сегодня и всегда с помощью Соглашения об ассоциации», — заявил Боррель.





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