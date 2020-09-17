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Саломе Зурабишвили посетила телекомпанию «Евроньюс Грузия»
17.09.2020 11:54
Сегодня президент Грузии Саломе Зурабишвили посетила телекомпанию «Евроньюс Грузия» и вместе с представителями дипломатического корпуса осмотрела только что открывшуюся телекомпанию.
По информации пресс-службы президента, Саломе Зурабишвили принимал генеральный директор «Евроньюс» Майкл Питерс, который поблагодарил Саломе Зурабишвили за то, что президент Грузии стояла у истоков проекта «Евроньюс Грузия».
Президент Грузии, в свою очередь, поблагодарила создателей «Евроньюс Грузия» и отметила, что это чудо, что такой проект был реализован в столь короткие сроки, в такой тяжелый период для мира, Европы и Грузии.
«Тот факт, что вы действительно тренируете молодых журналистов, изучающих европейские стандарты, объективность, беспристрастность и борьбу с ложной информацией, вселяет во меня больше оптимизма в отношении будущего.
Наконец, вы упомянули, что «Евроньюс Грузия» — это мост между Европой и Грузией. Этот мост также позволяет нашей стране стать более известной в Европе не только благодаря нашей культуре и туристическим возможностям, но и благодаря тому примеру, что мы можем быть местом, где инвестировать не только легко, но и эффективно», — заявила президент Грузии.
Саломе Зурабишвили вместе с послом Франции приняла участие в программе, которую вел генеральный директор «Евроньюс» Майклом Питерс, и которая была посвящена роли СМИ в развитии демократии в стране.
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