

Учителей, побывавших в Аджарии летом, просят пройти тестирование

17.09.2020 13:11





«Около 2200 учителей посетили Аджарию летом, во второй половине августа», — заявил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.



В то же время Гамкрелидзе призывает учителей, которые побывали в Аджарии летом, обратиться в городские поликлиники и бесплатно пройти тестирование на коронавирус.



«Мы исследовали и исследуем учителей, но они почему-то слегка расслабились. Около 2200 учителей посетили Аджарию летом, во второй половине августа. Они подлежат тестированию во всех регионах Грузии. На данный момент из 2200 учителей тесты прошли только 1011, или 46%, среди которых было выявлено 7 инфицированных. Я прошу учителей во всех регионах, которые побывали в Батуми и Аджарии летом, особенно в августе, пройти тестирование на COVID-19, это берет на себя государство. Педагоги должны связаться с Центрами общественного здравоохранения своих муниципалитетов и пройти тест», — сказал Амиран Гамкрелидзе.





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