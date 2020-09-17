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Турнава: В ближайшие дни мы примем решение о восстановлении регулярных полетов Wizzair


17.09.2020   13:14


По заявлению министра экономики и устойчивого развития Грузии Натии Турнава, в ближайшие дни правительство примет решение о восстановлении регулярных рейсов Wizzair.

По ее же словам, переговоры по поводу возобновления полетов ведутся и с Ryanair и этот вопрос будет решен в текущем году.

«Грузия перешла на этап адаптации, а это означает, что вместо жестких ограничений мы намерены жить вместе с пандемией. Экономика будет работать параллельно пандемии, что предполагает большую открытость границ. Поэтапно возобновляем полеты. К примеру, в сентябре запланировано около 90 полетов. В ближайшие дни мы примем решение о восстановлении регулярных полетов Wizzair, что, разумеется, будет сделано очень осторожно и поэтапно. Переговоры о том, в какой последовательности возобновятся полеты, активно ведутся и с Ryanair, и это также осуществится в этом году», - заявила Турнава.

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