

Подкуп избирателей, насилие и препятствование предвыборной агитации – промежуточный отчет АМЮГ

17.09.2020 17:38





Подкуп избирателей, насилие, напряженная предвыборная обстановка и препятствование предвыборной агитации - эти нарушения были включены в промежуточный отчет Ассоциации Молодых юристов Грузии, за период с 1 июня по 31 августа.



По оценке организации, особенно проблематичными оказались некоторые решения, принятые правящей командой с целью преодоления кризиса, вызванного пандемией, которые были восприняты как часть избирательной кампании и манипулирование волей избирателей. АМЮГ также говорит об использовании «Грузинской мечтой» публичных ресурсов.



Напомним, что за последние дни были зафиксированы несколько фактов нападения со стороны активистов «Грузинской мечты» на представителей оппозиции и СМИ. Активисты правящей партии 16 сентября напали на журналиста «Главного канала» и угрожали ему холодным оружием. Число случаев насилия растет не только в регионах, но и в столице, где оппозиционным партиям не дают возможности проводить предвыборные акции – вчера, членам «Лейбористской партии» угрожали ранениями. Шум на проспекте Дадиани начался после того, как члены партии протестовали против уничтожения их предвыборных плакатов.



Еще один факт, который произошел также 16 сентября - нападение на представителя объединенной оппозиции в Цалке Эдуарда Петросяна. Петросян обвиняет местные власти в физическом насилии.

До этого же в Дманиси было совершено нападение на членов избирательного штаба Кахи Окриашвили, и об этом имеются видеоматериалы.



Несмотря на эти факты, лидеры большинства не признают участившиеся случаи насилия в преддверии выборов и говорят, что в стране спокойно и каждая политическая партия мирно проводит свою избирательную кампанию.





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