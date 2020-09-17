

Исследование: несмотря на закрытые границы, чиновники потратили на командировки около 3,5 млн. долларов

17.09.2020 18:45

NetGazeti.ge



Согласно исследованию общественной организации «Международная прозрачность — Грузия» (TI), во втором квартале 2020 года правительство потратило на командировки почти 11 млн. лари — почти 3,5 млн. долларов.



Организация сообщает, что несмотря на почти двукратное сокращение трат на командировки, непонятно, почему и как были потрачены 3,5 млн. долларов США, ведь с апреля по июнь у Грузии были закрыты границы с другими государствами, а передвижение внутри страны было ограничено.



В TI также проанализировали бюджет Грузии за 2020 год. Бюджет стал больше, однако, для этого правительству пришлось взять кредитов почти на 2,5 млрд. лари — 788 млн. долларов США. Таким образом, общий долг страны достиг 24,1 млрд. лари — приблизительно 8 млрд. долларов, то есть около 49 процента ВВП [согласно конституции Грузии, максимальный размер долга — 60% ВВП — ред.].



Организация рапортует и об увеличении трат на бюрократию — по их сведениям, траты на зарплату внештатных сотрудников стали больше на 20,4 млн. лари — около 6 млн. долларов. «Это произошло в условиях, когда экономия в сфере административных трат должно было быть приоритетом власти», — отмечают в TI.



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