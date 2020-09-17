

Назначен очередной спецрейс для отправки студентов на учебу в Германию

17.09.2020 22:20





Очередной субсидированный правительством Грузии рейс по маршруту Тбилиси-Берлин-Тбилиси для грузинских студентов, которые учатся в Германии, состоится в ближайшее время. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил премьер-министр Георгий Гахария.



«В ближайшее время будет запущен еще один рейс в Берлин. Мы продолжим поддерживать наших студентов, чтобы вернуть их в учебные заведения, в которых они учатся, с помощью субсидий и билетов по льготной цене», — сказал премьер-министр.



Из-за пандемии коронавируса Грузия с марта закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев, и прекратила регулярное авиасообщение по всем направлениям. С августа до 1 ноября небо Грузии закрыто для регулярных рейсов за исключением трех направлений — Рига, Мюнхен и Париж.



В качестве исключения правительство помогает грузинским студентам, которые учатся в разных городах Европы – для них назначают специальные чартерные рейсы. Такими субсидированными рейсами для отъезда в Европу уже воспользовались около 500 студентов.



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