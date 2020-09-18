

Совет ООН по правам человека принял резолюцию о ситуации в Беларуси

18.09.2020 22:41





Совет ООН по правам человека принял резолюцию о положении в Республике Беларусь. "За" проголосовали представители 23 государств, "против" - 22, "воздержались" 2. В резолюции говорится о многочисленных фактах издевательств, похищений, произвольных высылках и сексуальном насилии. Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов применяли насилие в отношении мирных демонстрантов.



Страны-участницы СПЧ ООН призвали "прекратить применение чрезмерной силы в отношении мирных демонстрантов", положить конец "произвольным арестам", а также освободить всех "политических заключенных, журналистов, защитников прав человека" и остальных задержанных в ходе протестов.



Совет ООН по правам человека призвал власти Беларуси "вступить в диалог с политической оппозицией, в том числе с Координационным советом и гражданским обществом", а также "выполнять обязательства в соответствии с нормами в области прав человека".



Ранее в пятницу, в ходе обсуждения ситуации в Беларуси состоялся обмен мнениями между участниками заседания СПЧ. В Беларусь необходимо направить мониторинговую миссию для установления фактов нарушения прав человека. Об этом заявила экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская во время своего выступления по видеосвязи перед Советом ООН по правам человека. Представитель белорусской оппозиции заявила о необходимости международного вмешательства в ситуацию в республике.



Официальный представитель Минска при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич попросил прекратить трансляцию Тихановской. По словам постпреда, выступление не предусмотрено процедурой мероприятия. "Выступление отдельно избранных граждан Республики Беларусь не может рассматриваться приемлемым", – подчеркнул Амбразевич. Он также заявил, что в стране нет политических заключённых и отверг обвинения в сексуальном насилии в отношении задержанных на акциях протеста.



Прекращения дебатов по Беларуси также потребовали Россия, Китай и Венесуэла. Представители этих стран заявили о нарушении формата срочных дебатов.



Накануне стало известно, что расследование предполагаемых нарушений прав человека в Беларуси в рамках так называемого Московского механизма начала ОБСЕ. В экспертную комиссию пошли представители 15 европейских стран, а также Канада и США. Они должны представить свои выводы в течение двух месяцев.



В заявлении ОБСЕ говорится, что Минск ранее не ответил на предложение организации о посредничестве в организации диалога между властью и оппозицией.



Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Победителем на них объявлен Александр Лукашенко. С этим не согласны белорусская оппозиция и участники многотысячных акций протеста. Они утверждают, что выборы были сфальсифицированы. Уличное противостояние сопровождается репрессиями против участников и лидеров протеста.



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