

ЦИК Грузии определил порядковые номера избирательных субъектов к выборам 31 октября

19.09.2020 21:29





Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии определила порядковые номера избирательных субъектов к парламентским выборам 31 октября. Об этом сообщила на брифинге пресс-спикер ЦИК Анна Микеладзе.



Как отметила Микеладзе, в процедуре жеребьевки для определения порядковых номеров приняли участие 47 избирательных субъектов.



«С целью участия в выборах в парламент Грузии зарегистрированы 58 партий и 2 избирательных блока. Сегодня в процедуре жеребьевки участвовали 47 избирательных субъектов, поскольку остальные 13 избирательных субъектов в соответствии с законодательством имели право без участия в жеребьевке оставить себе те же порядковые номера, которые они использовали прежде», - заявила Микеладзе.



Так, согласно распоряжению ЦИК, зарегистрированным для участия в выборах политическим партиям и избирательным блокам, определены следующие номера:



№1 – (партия) «Тетреби» («Белые»)



№2 – Бакрадзе, Угулава, Бокерия – «Европейская Грузия – Движение за свободу»



№3 – Нино Бурджанадзе – «Единая Грузия – Демократическое движение»



№4 – Давид Чичинадзе «Трибуна – ХДД»



№5 – избирательный блок «Единое национальное движение» -



объединенная оппозиция «Сила в единстве»



№6 – «Будущая Грузия»



№7 – «Тамаз Мечиаури за единую Грузию»



№8 – Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили – «Альянс патриотов Грузии»



№9 – Гачечиладзе – «Партия зеленых»



№10 – Шалва Нателашвили – «Лейбористская партия Грузии»



№11 – «Социалистическая партия трудящихся»



№12 – «Движение за свободу Грузии»



№13 – «Реформер»



№14 – Бежан Гунава «Грузинский выбор»



№15 – «Наша объединенная Грузия»



№16 – «Новые христиан-демократы»



№17 – Ираклий Окруашвили «Победившая Грузия»



№18 – «Промышленность спасет Грузию»



№19 – политическое объединение «Наша Грузия – Альянс солидарности»



№20 – «Грузия»



№21 – «Свободная Грузия» (Каха Кукава, Георгий Цулая)



№22 – «Евроатлантический путь Грузии»



№23 – «Новая сила»



№24 – «Алеко Элисашвили – Граждане»



№25 – «Свободные демократы»



№26 – Эка Беселия – п.п. «За справедливость»



№27 – избирательный блок «Георгий Вашадзе – «Стратегия Агмашенебели» (Стратегия Строитель)



№28 – «Грузинские корни»



№29 – Давид Чичинадзе – «Трибуна»



№30 – «Измени Грузию»



№31 – «Свобода – Путь Звиада Гамсахурдия»



№32 – «Народная партия»



№33 – «Национально-демократическая партия» (НДП)



№34 – «За социальную справедливость»



№35 – «Консервативная (монархическая) партия Грузии»



№36 – «Гирчи» («Шишка»)



№37 – «Христиан-консервативная партия Грузии»



№38 – «Единство иберийцев»



№39 – «Союз защиты прав пенсионеров Грузии»



№40 – «Единство националистов Грузии – Гаиоз Мамаладзе»



№41 – «Грузинская мечта – Демократическая Грузия»



№42 – «Реформаторы»



№43 – «Путь Звиада (За Бога, правду и страну)»



№44 – «Грузинская идея»



№45 – «Национально-демократическое движение»



№46 – «Гия Жоржолиани – «Социал-демократы за развитие Грузии)



№47 – Звиад Дзидзигури – «Консервативная партия Грузии»



№48 – «Выбор за родину»



№49 – Джондо Багатурия - «Картули даси» («Грузинское собрание»)



№50 – «Прогрессивная Грузия»



№51 – политическое объединение граждан «Политическое движение ветеранов-силовиков и патриотов Грузии»



№52 – Серго Джавахидзе – «Евроатлантический вектор»



№53 – «Традиционалисты»



№54 – народное движение «Христиан-демократы»



№55 – «Грузинский марш – Национальное движение»



№56 – «Лело»



№57 – Орден сынов отечества «Родина»



№58 – «Социал-демократическая партия Грузии»



№59 – «Партия единства и развития Грузии»



№60 – «Партия развития Грузии»



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