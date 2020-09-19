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ЦИК Грузии определил порядковые номера избирательных субъектов к выборам 31 октября
19.09.2020 21:29
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии определила порядковые номера избирательных субъектов к парламентским выборам 31 октября. Об этом сообщила на брифинге пресс-спикер ЦИК Анна Микеладзе.
Как отметила Микеладзе, в процедуре жеребьевки для определения порядковых номеров приняли участие 47 избирательных субъектов.
«С целью участия в выборах в парламент Грузии зарегистрированы 58 партий и 2 избирательных блока. Сегодня в процедуре жеребьевки участвовали 47 избирательных субъектов, поскольку остальные 13 избирательных субъектов в соответствии с законодательством имели право без участия в жеребьевке оставить себе те же порядковые номера, которые они использовали прежде», - заявила Микеладзе.
Так, согласно распоряжению ЦИК, зарегистрированным для участия в выборах политическим партиям и избирательным блокам, определены следующие номера:
№1 – (партия) «Тетреби» («Белые»)
№2 – Бакрадзе, Угулава, Бокерия – «Европейская Грузия – Движение за свободу»
№3 – Нино Бурджанадзе – «Единая Грузия – Демократическое движение»
№4 – Давид Чичинадзе «Трибуна – ХДД»
№5 – избирательный блок «Единое национальное движение» -
объединенная оппозиция «Сила в единстве»
№6 – «Будущая Грузия»
№7 – «Тамаз Мечиаури за единую Грузию»
№8 – Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили – «Альянс патриотов Грузии»
№9 – Гачечиладзе – «Партия зеленых»
№10 – Шалва Нателашвили – «Лейбористская партия Грузии»
№11 – «Социалистическая партия трудящихся»
№12 – «Движение за свободу Грузии»
№13 – «Реформер»
№14 – Бежан Гунава «Грузинский выбор»
№15 – «Наша объединенная Грузия»
№16 – «Новые христиан-демократы»
№17 – Ираклий Окруашвили «Победившая Грузия»
№18 – «Промышленность спасет Грузию»
№19 – политическое объединение «Наша Грузия – Альянс солидарности»
№20 – «Грузия»
№21 – «Свободная Грузия» (Каха Кукава, Георгий Цулая)
№22 – «Евроатлантический путь Грузии»
№23 – «Новая сила»
№24 – «Алеко Элисашвили – Граждане»
№25 – «Свободные демократы»
№26 – Эка Беселия – п.п. «За справедливость»
№27 – избирательный блок «Георгий Вашадзе – «Стратегия Агмашенебели» (Стратегия Строитель)
№28 – «Грузинские корни»
№29 – Давид Чичинадзе – «Трибуна»
№30 – «Измени Грузию»
№31 – «Свобода – Путь Звиада Гамсахурдия»
№32 – «Народная партия»
№33 – «Национально-демократическая партия» (НДП)
№34 – «За социальную справедливость»
№35 – «Консервативная (монархическая) партия Грузии»
№36 – «Гирчи» («Шишка»)
№37 – «Христиан-консервативная партия Грузии»
№38 – «Единство иберийцев»
№39 – «Союз защиты прав пенсионеров Грузии»
№40 – «Единство националистов Грузии – Гаиоз Мамаладзе»
№41 – «Грузинская мечта – Демократическая Грузия»
№42 – «Реформаторы»
№43 – «Путь Звиада (За Бога, правду и страну)»
№44 – «Грузинская идея»
№45 – «Национально-демократическое движение»
№46 – «Гия Жоржолиани – «Социал-демократы за развитие Грузии)
№47 – Звиад Дзидзигури – «Консервативная партия Грузии»
№48 – «Выбор за родину»
№49 – Джондо Багатурия - «Картули даси» («Грузинское собрание»)
№50 – «Прогрессивная Грузия»
№51 – политическое объединение граждан «Политическое движение ветеранов-силовиков и патриотов Грузии»
№52 – Серго Джавахидзе – «Евроатлантический вектор»
№53 – «Традиционалисты»
№54 – народное движение «Христиан-демократы»
№55 – «Грузинский марш – Национальное движение»
№56 – «Лело»
№57 – Орден сынов отечества «Родина»
№58 – «Социал-демократическая партия Грузии»
№59 – «Партия единства и развития Грузии»
№60 – «Партия развития Грузии»
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