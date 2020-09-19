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ЦИК Грузии определил порядковые номера избирательных субъектов к выборам 31 октября


19.09.2020   21:29


Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии определила порядковые номера избирательных субъектов к парламентским выборам 31 октября. Об этом сообщила на брифинге пресс-спикер ЦИК Анна Микеладзе.

Как отметила Микеладзе, в процедуре жеребьевки для определения порядковых номеров приняли участие 47 избирательных субъектов.

«С целью участия в выборах в парламент Грузии зарегистрированы 58 партий и 2 избирательных блока. Сегодня в процедуре жеребьевки участвовали 47 избирательных субъектов, поскольку остальные 13 избирательных субъектов в соответствии с законодательством имели право без участия в жеребьевке оставить себе те же порядковые номера, которые они использовали прежде», - заявила Микеладзе.

Так, согласно распоряжению ЦИК, зарегистрированным для участия в выборах политическим партиям и избирательным блокам, определены следующие номера:

№1 – (партия) «Тетреби» («Белые»)

№2 – Бакрадзе, Угулава, Бокерия – «Европейская Грузия – Движение за свободу»

№3 – Нино Бурджанадзе – «Единая Грузия – Демократическое движение»

№4 – Давид Чичинадзе «Трибуна – ХДД»

№5 – избирательный блок «Единое национальное движение» -

объединенная оппозиция «Сила в единстве»

№6 – «Будущая Грузия»

№7 – «Тамаз Мечиаури за единую Грузию»

№8 – Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили – «Альянс патриотов Грузии»

№9 – Гачечиладзе – «Партия зеленых»

№10 – Шалва Нателашвили – «Лейбористская партия Грузии»

№11 – «Социалистическая партия трудящихся»

№12 – «Движение за свободу Грузии»

№13 – «Реформер»

№14 – Бежан Гунава «Грузинский выбор»

№15 – «Наша объединенная Грузия»

№16 – «Новые христиан-демократы»

№17 – Ираклий Окруашвили «Победившая Грузия»

№18 – «Промышленность спасет Грузию»

№19 – политическое объединение «Наша Грузия – Альянс солидарности»

№20 – «Грузия»

№21 – «Свободная Грузия» (Каха Кукава, Георгий Цулая)

№22 – «Евроатлантический путь Грузии»

№23 – «Новая сила»

№24 – «Алеко Элисашвили – Граждане»

№25 – «Свободные демократы»

№26 – Эка Беселия – п.п. «За справедливость»

№27 – избирательный блок «Георгий Вашадзе – «Стратегия Агмашенебели» (Стратегия Строитель)

№28 – «Грузинские корни»

№29 – Давид Чичинадзе – «Трибуна»

№30 – «Измени Грузию»

№31 – «Свобода – Путь Звиада Гамсахурдия»

№32 – «Народная партия»

№33 – «Национально-демократическая партия» (НДП)

№34 – «За социальную справедливость»

№35 – «Консервативная (монархическая) партия Грузии»

№36 – «Гирчи» («Шишка»)

№37 – «Христиан-консервативная партия Грузии»

№38 – «Единство иберийцев»

№39 – «Союз защиты прав пенсионеров Грузии»

№40 – «Единство националистов Грузии – Гаиоз Мамаладзе»

№41 – «Грузинская мечта – Демократическая Грузия»

№42 – «Реформаторы»

№43 – «Путь Звиада (За Бога, правду и страну)»

№44 – «Грузинская идея»

№45 – «Национально-демократическое движение»

№46 – «Гия Жоржолиани – «Социал-демократы за развитие Грузии)

№47 – Звиад Дзидзигури – «Консервативная партия Грузии»

№48 – «Выбор за родину»

№49 – Джондо Багатурия - «Картули даси» («Грузинское собрание»)

№50 – «Прогрессивная Грузия»

№51 – политическое объединение граждан «Политическое движение ветеранов-силовиков и патриотов Грузии»

№52 – Серго Джавахидзе – «Евроатлантический вектор»

№53 – «Традиционалисты»

№54 – народное движение «Христиан-демократы»

№55 – «Грузинский марш – Национальное движение»

№56 – «Лело»

№57 – Орден сынов отечества «Родина»

№58 – «Социал-демократическая партия Грузии»

№59 – «Партия единства и развития Грузии»

№60 – «Партия развития Грузии»

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