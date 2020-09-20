

«Грузинскую мечту» обвинили в незаконной агитации из-за партийных флагов в новом сквере

20.09.2020 16:00





Партийные флаги правящей партии «Грузинская мечта», развешанные в недавно отремонтированном сквере поселка Глданула на окраине Тбилиси, стали причиной потасовки. Об этом сообщает телеканал «Пирвели».



Случай произошел накануне вечером. Члены молодежного крыла «Лейбористской партии» обвинили «Грузинскую мечту» в незаконной агитации. Они пытались заменить развешанную в сквере партийную символику государственными флагами.



«Мы пришли сюда для того, чтобы снять флаги, которые размещены абсолютно незаконно. Из бюджета города, из наших карманов «Мечта» делает себе пиар», — заявил один из представителей оппозиционной партии.



В какой-то момент «лейбористам» помешали активисты правящей партии. Утверждается, что они начали оскорблять и бить людей, снимавших флаги «Грузинской мечты». Начавшийся спор вскоре перерос в драку.



На месте были мобилизованы бригады патрульной полиции. Нескольких участников потасовки доставили в участок. Позже их освободили под расписку.



На месте разбирательства продолжались до позднего вечера. Флаги «Грузинской мечты» все же сняли. По данным «Пирвели», после потасовки, МВД начало следствие по фактам мелкого хулиганства, повреждения чужого имущества и насилия.



В «Лейбористкой партии» отметили, что ни один из 20 вывешенных в сквере флагов «Грузинской мечты» они не повредили. Оппозиционные активисты считают, что произошедшее служит еще одним подтверждением неравных условий партий в предвыборный период.



«Нашей целью было не повреждение флагов «Грузинкой мечты», а их снятие. Если мы, лейбористы, или любая другая партия сделала бы такое, были бы установлены очень серьезные санкции, штрафы. Возможно, дошло бы даже до снятия с избирательной компании, но «Грузинской мечте» все прощается», — заявил один из лидеров молодежного крыла «Лейбористкой партии» Михаил Кумсишвили.



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