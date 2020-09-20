

Хатия Деканоидзе утверждает, что за ней и членами её семьи ведется незаконная слежка

20.09.2020 16:36





Представитель Единого национального движения Хатия Деканоидзе заявляет, что за ней и членами её семьи ведется незаконное наблюдение и прослушивание. Деканоидзе обратилась к прокуратуре Грузии с просьбой расследовать указанный факт.



По ее словам, незаконная слежка осуществлялась из автомобиля, принадлежащего одному из сотрудников криминальной полиции.



«Я хочу сказать Бидзине Иванишвили и нашим властям, что я и моя семья очень хорошо понимаем, в какую борьбу мы вошли и с кем воюем. Слежкой за мной и членами моей семьи, шантажом и психологическим давлением эта власть ничего не добьётся. Призываю МВД прекратить слежку, хотя оно занимается этим вместе с СГБ. Призываю прокуратуру расследовать факт слежки за политиком и членами его семьи. Мы не боимся, и скоро, 31 октября, для грузинского общества наступит день, когда мы начнем создавать новую систему правосудия, фактически, новую демократию», — сказала Хатия Деканоидзе.





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