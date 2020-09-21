

Что больше всего беспокоит граждан Грузии - опрос Ipsos

21.09.2020 10:06





Большинство граждан Грузии считают основными проблемами страны экономику и занятость. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного международной исследовательской компанией Ipsos по заказу оппозиционного телеканала «Мтавари», передает агентство «Новости-Грузия».



Респондентам предлагали ответить на вопрос «Какой самый важный вопрос, который должны решить власти». Участникам разрешалось выбрать несколько вариантов. 64% ответили, что это занятость, 50% – экономика, 47,5% – бедность, 38% – рост цен, 33,5% – здравоохранение, 29,5% – пенсии, 25% – обесценивание лари.



Интересно, что пятая часть опрошенных считает, что именно нынешняя партия власти «Грузинская мечта» сможет преодолеть эти вызовы. На вопрос «Какая политическая сила сможет наиболее эффективно решить важные для вас проблемы?», ответы распределились следующим образом:



«Грузинская мечта» – 19%;

«Единое национальное движение» и объединенная оппозиция «Сила в единстве» – 18%;

«Европейская Грузия» – 5%;

«Лело» – 2,5%;

«Лейбористская партия Грузии» – 2%;

«Стратегия Агмашенебели» – 1,5%;

«Гирчи» – 1,5%;

Демократическое движение – Объединенная Грузия» – 1%;

«Гражданское движение – Алеко Элисашвили» – 1%.



Также следует отметить, что, согласно опросу, только 1% респондентов считает, что при правительстве «Грузинской мечты» ситуация с трудоустройством значительно улучшилась. 53% считают, что положение в этой сфере за последние восемь лет «значительно ухудшилось», а 22% – «скорее ухудшилось, чем улучшилось».



58% ощутили, что при «Грузинской мечте» значительно ухудшилась ситуация с ценами и курсом лари. 50,5% считают, что значительно ухудшилось положение с бедностью, 20% – с здравоохранением, 23,5% – с внешней политикой, 29,5% – с коррупцией, 33% – с образованием.



Опрос проводился 10-18 сентября. По принципу случайной выборки в масштабах Грузии методом прямого интервьюирования было опрошено 1500 респондентов. Погрешность результатов опроса составляет +-2,5%.



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