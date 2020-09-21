

Саакашвили заявил, что видит в правительстве не партийную, а общественную коалицию

21.09.2020 10:58





Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что верит не в политические партии, а в государственное мышление.



В интервью телекомпании «Пирвели» Саакашвили, кандидатура которого рассматривается в качестве премьера в случае победы на выборах партии «Единое национальное движение» и блока «Сила в единстве», прокомментировал вопрос о том, каким он видит новое правительство в случае победы оппозиции на выборах.



Саакашвили признался, что не рассматривает коалицию по партийному признаку. В то же время он уверен, что в новом правительстве, которое будет образовано в случае победы на выборах его партии «Единое национальное движение», будут представлены «широкие общественные интересы».



«Я вижу коалицию общественности, я совершенно не вижу партийную коалицию, я совсем не верю в политические партии и в партийцев. Вообще не верю по большому счету, в политиканство и политичность, в их узком понимании. Я верю в государственное мышление, я верю в инновации, в широкие взгляды и в патриотизм, я верю в объединение широких общественных сил», — сказал Саакашвили.



«На этих выборах «Национальное движение» либо возьмет большинство, либо Грузия погибнет. Но Грузия не погибнет, мы победим. После нашей победы будет создано правительство, в котором будут представлены широкие общественные интересы», — подчеркнул Саакашвили.



Отвечая на вопрос о том, почему третий президент перед предстоящими выборами попросил прощения за ошибки, допущенные во время работы его правительства в 2004-2012 годах, Саакашвили вспомнил о легендарном грузинском царе Давиде Агмашенебели, который жесткими методами провел значительные реформы. Следует отметить, что критики Саакашвили часто упрекают его в том, что он сравнивает себя именно с этой исторической фигурой.



«Царь Давид Агмашенебели написал «Покаянный псалом», в котором, практически, просил прощения у своего народа. А кто я такой по сравнению с ним? Конечно же, я бы извинился, какими бы ни были мои заслуги. Сделать это никогда не поздно и, наверное, [в то же время] всегда поздно, так как жизнь идет вперед и обстоятельства меняются», сказал Саакашвили.



27 августа в своем видеообращении Саакашвили сказал, что за семь лет, которые прошли после того, как он покинул Грузию, у него было «достаточно времени, чтобы подумать и переоценить многие проблемы», и теперь он знает «как лучше служить стране» и «как избежать ошибок».



В последние годы Саакашвили проживает в Киеве, у него украинское гражданство, он занимает пост главы исполнительного комитета реформ при президенте Украины.



В то же время партия «Единое национальное движение» проводит в Грузию избирательную кампанию под лозунгом «Поручи Мише» — кандидаты в мажоритарные депутаты от ЕНД берут «задания» от граждан и передают их лично Саакашвили.



Рассказывая об этой инициативе, Саакашвили отметил, что «правительство всегда должно встречаться с людьми» и он пытается делать это дистанционно.



«[…] Правительство всегда должно быть в дороге. Правительство всегда должно быть в машине, в вертолете, на велосипеде, везде… Должны ездить, встречаться с людьми и вместе с ними решать проблемы.



Я разговариваю с людьми, я всегда разговаривал с людьми. Я всегда ходил, встречался, в кабинете я практически вообще не проводил время, кабинет меня даже не интересовал. Теперь мне надо сделать то же самое дистанционно. Потом уже в Тбилиси, в Кутаиси, в Телави, в Батуми, в Лазике, в любом селе или маленьком городе и поселке моя задача сделать то, что нужно каждому человеку — реальное повышение стандартов жизни, реальное трудоустройство, реальное появление источника дохода, чтобы реально у людей пропали мысли о том, чтобы куда-то уехать из страны.



Вчера, например, я разговаривал с женщиной из Кобулети, она откровенно со мной поговорила. Позавчера с жителем Ахалсопели, вчера я включился в Кобулети, до этого включался в Тбилиси в разных районах. Наши кандидаты в депутаты заходят в разные семьи и прямо передают мне трубку, современные коммуникации дают такую возможность. Когда я буду в Грузии и условия позволят, то, конечно же, я буду везде ходить сам. Я скучаю не вообще по Грузии, а по тому, чтобы заглянуть в глаза каждому грузину», — сказал Саакашвили.



Ранее Саакашвили заявлял, что не хочет, чтобы его приезд стал причиной противостояния в обществе – то есть это должно произойти только после победы оппозиции на выборах.



Нынешнее правительство Грузии обвинило Саакашвили, полностью завершившего два президентских срока, в совершении преступлений, связанных с превышением служебных полномочий, в том числе и по уголовным статьям. В Грузии он заочно приговорен к шести годам тюрьмы. Согласно закону, после приезда в Грузию он должен быть задержан, если его к этому времени не помилует президент Грузии Саломе Зурабишвили.



Парламентские выборы в Грузии пройдут 31 октября. Граждане Грузии выберут 150 депутатов – 120 голосованием за партии, а 30 – голосованием за кандидатов в одномандатных округах. Проходной барьер для партий составит 1%. Право голоса на этих выборах имеет 3 501 931 гражданин Грузии как в стране, так и за границей.



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