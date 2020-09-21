

Капанадзе о заявлении Саакашвили: Это замкнутый круг

21.09.2020 11:52





Один из лидеров оппозиционной партии «Европейская Грузия», депутат парламента Серги Капанадзе считает, что на предстоящих выборах парламента народ не должен опять делать выбор между Саакашвили и Иванишвили.



Капанадзе прокомментировал заявление Михеила Саакашвили, которого самая крупная оппозиционная партия «Единое национальное движение» и блок «Сила в единстве» выдвигают кандидатом в премьеры в случае победы на выборах. Он подчеркивает, что «Европейская Грузия» против того, чтобы Саакашвили становился премьером.



«На этих выборах «Национальное движение» либо возьмет большинство, либо Грузия погибнет. Но Грузия не погибнет, мы победим. После нашей победы будет создано правительство, в котором будут представлены широкие общественные интересы», — заявил Михеил Саакашвили в интервью телекомпании «Пирвели». При этом он отметил, что не рассматривает коалицию по партийному признаку, а планирует сформировать новое правительство в случае победы на выборах по принципу «общественных интересов».



«Саакашвили сказал, что выбор предстоит между ним и Бидзиной, что «Национальное движение» должно победить, и что он исключает коалицию.



Мы не должны выбирать между Мишей и Бидзиной. Это замкнутый круг, который устраивает только Мишу и Бидзину. Им обоим это нужно для своей личной власти. Они как никогда раньше стали похожи друг на друга.



Миша хочет только единоличную власть. Если он не сможет вернуться во власть сам, то его совершенно не интересует проигрыш Бидзины. Все его шаги говорят об этом (то, что он называет нас предателями, подозрительность в отношении Гиги [Угулава], когда он сидел в тюрьме, разговоры о возвращении, отказ от выдвижения [общих] мажоритарных кандидатов, выдвижение себя в премьеры, отказ от объединения оппозиции, до этого критика пропорциональной системы, прекращение сотрудничества с Георгием Вашадзе и так далее).



Так он пытается навязать нам прошлое. Опять выбор между двумя индивидами. А ведь вопрос категорически стоит не так. Выбор проходит между политикой прошлого, политикой, которая основана на эго индивидов и между переломными изменениями, за которыми должен последовать вывод страны из этого тяжелейшего кризиса. Или мы просто погибнем.



Именно поэтому, для нас, «Европейской Грузии», принципиально важна смена сегодняшней власти и их отправка в оппозицию. Также важно, чтобы Миша не стал премьером и у него не было единоличной власти.



Кто согласен с нами в этом и кто действительно хочет разорвать этот маразматический замкнутый круг, следуйте за нами», — пишет Серги Капанадзе на своей странице в фейсбуке.



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