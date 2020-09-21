

Вашадзе: «Стратегия Агмашенебели» должна объединить всю Грузию вокруг идеи восстановления

21.09.2020 15:11





Георгий Вашадзе и «Стратегия Агмашенебели» — единственная команда, у которой есть стратегия развития страны», — так лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе ответил на вопрос журналистов, почему он должен быть следующим премьер-министром Грузии.



По словам Вашадзе, цель «Стратегии Агмашенебели» — преодолеть бедность в стране и начать восстановление. Эта команда должна положить конец противостоянию в стране и объединить всю Грузию вокруг идеи восстановления. Мы единственная сила, которая не вступает в перепалки и на все нападки мы отвечаем делом. Мы критикуем, указываем, что нужно сделать. Это команда профессионалов, готовых работать 24/7, чтобы раз и навсегда победить бедность в стране. Давайте начнем восстановление и победим бедность — это содержание нашей команды», — сказал Вашадзе.



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