

Бокерия о Саакашвили: Почти все выступления этого человека являются подарком для пропаганды Иванишвили

21.09.2020 15:13





Саакашвили заявил, что выборы только между ним и Иванишвили, и это один в один совпадает с пропагандой Иванишвили, - так откликнулся один из лидеров «Европейской Грузии» Гига Бокерия, откликаясь на заявление третьего президента Грузии Михеила Саакашвили о том, что «Национальное движение» сможет добиться большинства, и создавать коалицию с другими партиями будет не нужно.



Как отметил Бокерия, Саакашвили хочет вернуться в прошлое.



«Почти все выступления этого человека являются подарком для пропаганды Иванишвили, в особенности анонсирование приезда и затем «кидание» тех людей, кому он это обещал. А главное, что это является ложью. Выбор же между теми, кого интересует лишь собственная власть, между Иванишвили, который хочет сохранить сегодняшнее болото, а также Саакашвили, который хочет вернуться в прошлое и большей частью грузинского общества, желающего переломных изменений, того что планируем мы, «Европейская Грузия». Вот в этом и заключается выбор, между теми, кого интересует лишь собственная власть и теми, кто желает, чтобы в стране произошли изменения и продвижение вперед», - заявил Гига Бокерия.



Напомним, что бывший президент Грузии Михеил Саакашвили пишет в соцчети о том, что следующее правительство Грузии должно быть максимально представленным широкими социально-политическими интересами и инклюзивным.



«Хочу обратиться к коллегам из других оппозиционных партий или различных групп. Изначально нашим предложением было формирование единого списка и этим путем нанесение поражения Иванишвили. Поскольку в такой форме это не удалось, естественно, «Национальное движение» на этих выборах борется за получения максимального количества голосов и, следовательно, большинства.



Тут же следует сказать, что, мне думается, сейчас будет гораздо лучше сконцентрироваться на главной цели, поскольку мы не должны навредить общим интересам, открывая т.н. дружеский огонь друг по другу», - заявляет Саакашвили.



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