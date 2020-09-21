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В Грузии появится центр помощи детям пострадавшим от насилия
21.09.2020 16:09
В Грузии утверждена концепция центра психолого-социальной помощи детям, пострадавшим от насилия, в рамках которой в Тбилиси и Кутаиси при Агентстве оказания помощи пострадавшим, жертвам трефикинга и государственной опеки, будет создан центр психологической и социальной помощи детям, пострадавшим от насилия.
Согласно заявлению правительства Грузии, в течении 2021 года центр будет работать в пилотном режиме и оказывать услуги детям, пострадавшим от сексуального насилия.
В функции центра также будет входить предотвращение вторичной виктимизации ребенка, ставшего жертвой сексуального насилия, обеспечение психологической и социальной реабилитации в благоприятной для ребенка среде.
По словам Анны Бучукури, главы секретариата по правам человека администрации правительства Грузии, центр будет работать по «модели Барнахуса», «одной из лучших международных моделей в этой сфере».
«Центр будет адаптирован с учетом интересов ребенка как с точки зрения инфраструктуры, так и с точки зрения содержания, и будет обслуживать детей, пострадавших от сексуального насилия. Он начнет работу в пилотном режиме, который будет завершен к концу 2021 года, после чего у нас будет возможность рассмотреть вопрос о расширении круга бенефициаров.
Жертв насилия будут обслуживать по принципу «одного окна». Это означает, что все процедуры будут проходить на одной территории, т.е. там же где ребенок будет проходить психо-социальную реабилитацию, будь то обследование ребенка или судебно-медицинская экспертиза, что имеет решающее значение», — сказала Анна Бучукури.
Проект реализуется при финансовой и технической поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
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