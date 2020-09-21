

Преступность, нищета, свобода СМИ, коррупция... - как изменилась ситуация в условиях «Мечты»

21.09.2020 16:25





Улучшилось или ухудшилось положение по следующим вопросам в условиях действующих властей – согласно исследованию IPSOS, с точки зрения прав человека, в условиях действующих властей, положение значительно улучшилось только для 6% опрошенных, для 15,5% - более или менее улучшилось, осталось неизменным для 30%, более или менее ухудшилось для 18%, и значительно ухудшилось для 23%.



Свобода СМИ

значительно улучшилось - 11%

более или менее улучшилось - 20,5%

без изменений - 27%

более или менее ухудшилось - 11%

значительно ухудшилось-16%



Свобода слова

значительно улучшилось – 12,5%

более или менее улучшилось - 23%

без изменений - 31%

более или менее ухудшилось - 11%

значительно ухудшилось-17,5%



Экономика

значительно улучшилось – 2%

более или менее улучшилось – 5%

без изменений – 12,5%

более или менее ухудшилось – 25%

значительно ухудшилось – 51%



Образование

значительно улучшилось – 5%

более или менее улучшилось – 12%

без изменений – 22%

более или менее ухудшилось – 19%

значительно ухудшилось – 33%



Демократия

значительно улучшилось – 7%

более или менее улучшилось – 15%

без изменений – 30%

более или менее ухудшилось – 14,5%

значительно ухудшилось – 20%



Безопасность

значительно улучшилось – 4%

более или менее улучшилось – 11%

без изменений – 29%

более или менее ухудшилось – 17%

значительно ухудшилось – 26%



Коррупция

значительно улучшилось – 3%

более или менее улучшилось – 8%

без изменений – 24%

более или менее ухудшилось – 19,5%

значительно ухудшилось – 29,5%



Преступность

значительно улучшилось – 3%

более или менее улучшилось – 9%

без изменений – 17,5%

более или менее ухудшилось – 24%

значительно ухудшилось – 39%



Трудоустройство

значительно улучшилось – 1%

более или менее улучшилось – 4%

без изменений – 15,5%

более или менее ухудшилось – 22%

значительно ухудшилось – 53%



Пенсии

значительно улучшилось – 5%

более или менее улучшилось – 32%

без изменений – 24,5%

более или менее ухудшилось – 14%

значительно ухудшилось – 16,5%



Рост цен

значительно улучшилось – 1%

более или менее улучшилось – 2,5%

без изменений – 7,5%

более или менее ухудшилось – 28%

значительно ухудшилось – 58%



Обесценивание лари

значительно улучшилось – 1%

более или менее улучшилось – 2%

без изменений – 7,5%

более или менее ухудшилось – 27,5%

значительно ухудшилось – 58%



Бедность

значительно улучшилось – 1%

более или менее улучшилось – 5%

без изменений – 13%

более или менее ухудшилось – 27%

значительно ухудшилось – 50,5%



Здравоохранение

значительно улучшилось – 10%

более или менее улучшилось – 22%

без изменений – 26%

более или менее ухудшилось – 18%

значительно ухудшилось – 20%



Внешняя политика

значительно улучшилось – 3%

более или менее улучшилось – 10%

без изменений – 27%

более или менее ухудшилось – 16,5%

значительно ухудшилось – 23,5%



Доверие к правительству

значительно улучшилось – 1,5%

более или менее улучшилось – 6%

без изменений – 19%

более или менее ухудшилось – 22,5%

значительно ухудшилось – 40,5%



Напомним, что по заказу «Главного канала», IPSOS в период с 10 по 18 сентября провел исследование. По всей Грузии всего было опрошено 1500 респондентов с погрешностью +-2,5%.



Предусмотренная законом информация опубликована на сайте mtavari.tv в разделе «Выборы 2020».





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