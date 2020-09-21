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Преступность, нищета, свобода СМИ, коррупция... - как изменилась ситуация в условиях «Мечты»
21.09.2020 16:25
Улучшилось или ухудшилось положение по следующим вопросам в условиях действующих властей – согласно исследованию IPSOS, с точки зрения прав человека, в условиях действующих властей, положение значительно улучшилось только для 6% опрошенных, для 15,5% - более или менее улучшилось, осталось неизменным для 30%, более или менее ухудшилось для 18%, и значительно ухудшилось для 23%.
Свобода СМИ
значительно улучшилось - 11%
более или менее улучшилось - 20,5%
без изменений - 27%
более или менее ухудшилось - 11%
значительно ухудшилось-16%
Свобода слова
значительно улучшилось – 12,5%
более или менее улучшилось - 23%
без изменений - 31%
более или менее ухудшилось - 11%
значительно ухудшилось-17,5%
Экономика
значительно улучшилось – 2%
более или менее улучшилось – 5%
без изменений – 12,5%
более или менее ухудшилось – 25%
значительно ухудшилось – 51%
Образование
значительно улучшилось – 5%
более или менее улучшилось – 12%
без изменений – 22%
более или менее ухудшилось – 19%
значительно ухудшилось – 33%
Демократия
значительно улучшилось – 7%
более или менее улучшилось – 15%
без изменений – 30%
более или менее ухудшилось – 14,5%
значительно ухудшилось – 20%
Безопасность
значительно улучшилось – 4%
более или менее улучшилось – 11%
без изменений – 29%
более или менее ухудшилось – 17%
значительно ухудшилось – 26%
Коррупция
значительно улучшилось – 3%
более или менее улучшилось – 8%
без изменений – 24%
более или менее ухудшилось – 19,5%
значительно ухудшилось – 29,5%
Преступность
значительно улучшилось – 3%
более или менее улучшилось – 9%
без изменений – 17,5%
более или менее ухудшилось – 24%
значительно ухудшилось – 39%
Трудоустройство
значительно улучшилось – 1%
более или менее улучшилось – 4%
без изменений – 15,5%
более или менее ухудшилось – 22%
значительно ухудшилось – 53%
Пенсии
значительно улучшилось – 5%
более или менее улучшилось – 32%
без изменений – 24,5%
более или менее ухудшилось – 14%
значительно ухудшилось – 16,5%
Рост цен
значительно улучшилось – 1%
более или менее улучшилось – 2,5%
без изменений – 7,5%
более или менее ухудшилось – 28%
значительно ухудшилось – 58%
Обесценивание лари
значительно улучшилось – 1%
более или менее улучшилось – 2%
без изменений – 7,5%
более или менее ухудшилось – 27,5%
значительно ухудшилось – 58%
Бедность
значительно улучшилось – 1%
более или менее улучшилось – 5%
без изменений – 13%
более или менее ухудшилось – 27%
значительно ухудшилось – 50,5%
Здравоохранение
значительно улучшилось – 10%
более или менее улучшилось – 22%
без изменений – 26%
более или менее ухудшилось – 18%
значительно ухудшилось – 20%
Внешняя политика
значительно улучшилось – 3%
более или менее улучшилось – 10%
без изменений – 27%
более или менее ухудшилось – 16,5%
значительно ухудшилось – 23,5%
Доверие к правительству
значительно улучшилось – 1,5%
более или менее улучшилось – 6%
без изменений – 19%
более или менее ухудшилось – 22,5%
значительно ухудшилось – 40,5%
Напомним, что по заказу «Главного канала», IPSOS в период с 10 по 18 сентября провел исследование. По всей Грузии всего было опрошено 1500 респондентов с погрешностью +-2,5%.
Предусмотренная законом информация опубликована на сайте mtavari.tv в разделе «Выборы 2020».
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