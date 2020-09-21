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Георгий Вашадзе: Саакашвили окончательно сбит с толку
21.09.2020 17:16
«Сожалею, что у Михеила Саакашвили окончательно сбился с толку», — заявил Кандидат в премьер-министры от «Стратегия Агмашенебели» [Слово «Агмашенебели» в грузинском переводится как строитель. Агмашенебели — титул царя Давида IV «Строителя» — ред.] Гиорги Вашадзе в эфире канала «Палитраньюс».
Так политик отреагировал на слова Саакашвили о том, что тот не видит перспектив «партийной коалиции» оппозиции и предполагает, что его партия — «Единое национальное движение» получит на предстоящих выборах в парламент большинство мандатов.
По мнению Вашадзе, «Единое национальное движение», выдвинувшая Саакашвили в премьеры способствует провалу общего оппозиционного фронта.
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