

В сети появилась запись предположительной беседы грузинского политика и члена совфеда России

22.09.2020 13:31





В сети распространяется аудиозапись — предположительно, разговор лидера грузинского ультраправого движения «Грузинский марш» Сандро Брегадзе и члена совфеда РФ Игоря Морозова.



Аутентичность записей не подтверждена. Если разговор вправду состоялся, то это случилось в 2020 году, так как упоминается коронавирус.



В записи предположительной беседы Брегадзе и Морозова речь идет о поставке газа в Грузию. Морозов просит у Брегадзе изучить вопрос и обещает сделать его главным дилером. Морозов также советует Брегадзе найти партнеров и обещает помочь связаться с бизнесменом, неким Алексеем, обладающим 20-летним опытом в этой сфере.



Игорь Морозов — российский политик, член совета федерации РФ, подполковник ФСБ.



Он часто высказывался о Грузии — в 2016 году заявил, что надеется на создание специальной группы в парламенте Грузии, которая займется вопросами отношении с Россией. В том же году принял участие в видео-мосте Москва-Тбилиси. В 2019 году оценил оскорбление президента Путина журналистом Габуния как «оскорбление российского народа».



После публикаций Брегадзе записал видео-обращение и подтвердил знакомство и дружбу с Морозовым. Он также рассказал, что есть и другие записи, но заверил, что ни одна из них не является аутентичной. Однако, лидер «Грузинского марша» отметил, что разговор о газе между ним и Морозовым состоялся на самом деле.



Брегадзе также сказал, что друзья предоставили ему информацию — якобы, если он не прекратит свою деятельность, распространят кадры его личной жизни. Брегадзе уверяет, что его телефонные разговоры записываются и далее попадают в Украину. Политик считает, что монтаж записей происходит под предводительством экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.



Согласно докладу Службы разведки Эстонии, «среди лидеров «Грузинского марша» [одним из основателей которого является Брегадзе — ред.] есть несколько лиц, которые связаны с Россией и ее попытками оказать влияние [на процессы]».



Эстонская разведка называет «Грузинский марш» агрессивным движением, которая не гнушается физически нападать на противников. Их цель — подорвать существующий почти 15 лет общественный консенсус о вступлении Грузии в ЕС и НАТО. Сам Брегадзе с оценками эстонской разведки несогласен.



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