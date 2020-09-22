|
|
|
70% сотрудников мэрии Шуахеви перешли на самоизоляцию
22.09.2020 16:37
70% сотрудников мэрии муниципалитета Шуахеви перешли на самоизоляцию, поскольку у 4 сотрудников мэрии подтвердился коронавирус.
Как заявил исполняющий обязанности мэра Шуахеви Омар Такидзе, мэрия продолжает работать в обычном режиме и следует рекомендациям Министерства здравоохранения.
«Подтверждаем, что у 4 сотрудников мэрии подтвердился коронавирус. Из-за этого, 70% сотрудников мэрии перешли на самоизоляцию. Однако, на дистанционную работу мы не перешли и работаем в обычном режиме. Здание муниципального самоуправления и рабочие пространства будут обработаны специальными дезинфицирующими средствами.
При входе в здание все лица проходят термоконтроль. Установлен мониторинг по применению медицинских масок», - заявил агентству, исполняющий обязанности мэра Шуахеви Омар Такидзе.
Напомним, сегодня зафиксировано 218 новых случаев инфицирования коронавирусом, 2 человека скончались.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна