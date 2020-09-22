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70% сотрудников мэрии Шуахеви перешли на самоизоляцию


22.09.2020   16:37


70% сотрудников мэрии муниципалитета Шуахеви перешли на самоизоляцию, поскольку у 4 сотрудников мэрии подтвердился коронавирус.

Как заявил исполняющий обязанности мэра Шуахеви Омар Такидзе, мэрия продолжает работать в обычном режиме и следует рекомендациям Министерства здравоохранения.

«Подтверждаем, что у 4 сотрудников мэрии подтвердился коронавирус. Из-за этого, 70% сотрудников мэрии перешли на самоизоляцию. Однако, на дистанционную работу мы не перешли и работаем в обычном режиме. Здание муниципального самоуправления и рабочие пространства будут обработаны специальными дезинфицирующими средствами.

При входе в здание все лица проходят термоконтроль. Установлен мониторинг по применению медицинских масок», - заявил агентству, исполняющий обязанности мэра Шуахеви Омар Такидзе.

Напомним, сегодня зафиксировано 218 новых случаев инфицирования коронавирусом, 2 человека скончались.

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