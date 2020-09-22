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Парламент Грузии запросил заключение Венецианской комиссии по судебной реформе
22.09.2020 22:22
Содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Титус Корлэцян и Клод Керн 21 сентября приветствовали решение Парламента Грузии запросить заключение Венецианской комиссии о поправках к Закону «Об общих судах», которые были инициированы правящей Грузинской мечтой.
За несколько дней до принятия Парламентом Грузии этого решения содокладчики ПАСЕ призвали власти Грузии запросить заключение Венецианской комиссии по поправкам в Закон «Об общих судах».
«Это положительный ответ на наш призыв, и мы с нетерпением ждем заключения Венецианской комиссии… Для того, чтобы судьи пользовались доверием общества, они должны назначаться в соответствии с международными стандартами», — заявили содокладчики.
Грузинские неправительственные организации и Аппарат народного защитника Грузии назвали инициированный депутатами Грузинской мечты проект поправок «фрагментарным». По их оценке, проект поправок не решает фундаментальных вопросов, стоящих перед судебной системой.
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