

Гахария: Грузия остается зеленой страной

24.09.2020 11:34





На первом этапе, когда знания о вирусе в мире были минимальными, нашей задачей было максимально сдержать быстрое распространение вируса, и мы осуществили это эффективно. То что сегодня происходит, особенно в Аджарии, это результат возросшей мобильности. Однако мы все должны понимать, что это было абсолютно прогнозированным и мы готовились к этому, — об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.



По его словам, в Грузии наблюдается резкий рост числа заражений, однако все это было ожидаемым.



«Мы изначально, последовательно заявили, что борьба с вирусом состоит из нескольких этапов. Конечно, нашей первой задачей было сдерживание, что означало максимальное сдерживание быстрого распространения вируса во времени. Этому было логическое объяснение, и это было то, что тогда что не только в Грузии, но и в мире знания о вирусе были минимальными, конечно, ресурсы тоже были минимальным, и нам нужно было выиграть время, что мы осуществили последовательно и эффективно, в результате чего, как вы знаете, мы спасли жизни многих наших граждан. Это было признано и на международном уровне и признается до сих пор. Даже сегодня Грузия остается зеленой страной», — заявил премьер.





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