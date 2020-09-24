

МИД Грузии заявил о материалах, которые могут изменить пограничное соглашение с Азербайджаном

24.09.2020 16:15





Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что новые картографические материалы, обнаруженные Грузией, могут внести изменения в грузино-азербайджанское соглашение на 2006-2007 годы по пограничным вопросам.



Несогласованные участки государственной границы вызывали напряженность вокруг грузинского монастырского комплекса Давид Гареджи VI века, расположенного между Грузией и Азербайджаном.



Залкалиани упомянул новые материалы после переговоров во время первого официального визита министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Грузию.



Глава МИД Грузии выразил надежду, что в пограничном вопрос будет достигнут консенсус.



«Материалы уже отправлены в Азербайджан. Мы активно работаем над демаркацией границы с Азербайджаном. В прошлом году мы столкнулись с инцидентами возле Давид Гареджи. Мы начали активную работу по пограничному вопросу в рамках совместной комиссии», — сказал Залкалиани.



Министр отметил, что пандемия помешала проводить заседания грузино-азербайджанской комиссии. Однако комиссия продолжает свою деятельность дистанционно.



По словам Залкалиани, совместная комиссия должна решить, вносить ли изменения в соглашение о границе на 2006-2007 годы, «исходя из новых материалов и интересов обеих стран».



Сегодня в Тбилиси запланированы встречи главы МИД Азербайджана с президентом, премьер-министром и вице-спикерами.



После распада Советского Союза в 1991 году из четырех соседних государств Грузия согласовала свои границы только с Турцией.



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