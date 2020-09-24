|
|
|
МИД Грузии заявил о материалах, которые могут изменить пограничное соглашение с Азербайджаном
24.09.2020 16:15
Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что новые картографические материалы, обнаруженные Грузией, могут внести изменения в грузино-азербайджанское соглашение на 2006-2007 годы по пограничным вопросам.
Несогласованные участки государственной границы вызывали напряженность вокруг грузинского монастырского комплекса Давид Гареджи VI века, расположенного между Грузией и Азербайджаном.
Залкалиани упомянул новые материалы после переговоров во время первого официального визита министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Грузию.
Глава МИД Грузии выразил надежду, что в пограничном вопрос будет достигнут консенсус.
«Материалы уже отправлены в Азербайджан. Мы активно работаем над демаркацией границы с Азербайджаном. В прошлом году мы столкнулись с инцидентами возле Давид Гареджи. Мы начали активную работу по пограничному вопросу в рамках совместной комиссии», — сказал Залкалиани.
Министр отметил, что пандемия помешала проводить заседания грузино-азербайджанской комиссии. Однако комиссия продолжает свою деятельность дистанционно.
По словам Залкалиани, совместная комиссия должна решить, вносить ли изменения в соглашение о границе на 2006-2007 годы, «исходя из новых материалов и интересов обеих стран».
Сегодня в Тбилиси запланированы встречи главы МИД Азербайджана с президентом, премьер-министром и вице-спикерами.
После распада Советского Союза в 1991 году из четырех соседних государств Грузия согласовала свои границы только с Турцией.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна