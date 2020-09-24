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МИД Грузии заявил о материалах, которые могут изменить пограничное соглашение с Азербайджаном


24.09.2020   16:15


Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заявил, что новые картографические материалы, обнаруженные Грузией, могут внести изменения в грузино-азербайджанское соглашение на 2006-2007 годы по пограничным вопросам.

Несогласованные участки государственной границы вызывали напряженность вокруг грузинского монастырского комплекса Давид Гареджи VI века, расположенного между Грузией и Азербайджаном.

Залкалиани упомянул новые материалы после переговоров во время первого официального визита министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова в Грузию.

Глава МИД Грузии выразил надежду, что в пограничном вопрос будет достигнут консенсус.

«Материалы уже отправлены в Азербайджан. Мы активно работаем над демаркацией границы с Азербайджаном. В прошлом году мы столкнулись с инцидентами возле Давид Гареджи. Мы начали активную работу по пограничному вопросу в рамках совместной комиссии», — сказал Залкалиани.

Министр отметил, что пандемия помешала проводить заседания грузино-азербайджанской комиссии. Однако комиссия продолжает свою деятельность дистанционно.

По словам Залкалиани, совместная комиссия должна решить, вносить ли изменения в соглашение о границе на 2006-2007 годы, «исходя из новых материалов и интересов обеих стран».

Сегодня в Тбилиси запланированы встречи главы МИД Азербайджана с президентом, премьер-министром и вице-спикерами.

После распада Советского Союза в 1991 году из четырех соседних государств Грузия согласовала свои границы только с Турцией.

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