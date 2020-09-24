

Главы МИД Грузии и Азербайджана провели встречу в Тбилиси

24.09.2020 16:43





В Министерстве иностранных дел Грузии завершилась встреча министров иностранных дел Грузии и Азербайджана.



Давид Залкалиани и Джейхун Байрамов обсудили отношения между двумя странами, совместные проекты и планы на будущее. Вместе с тем, на встрече еще раз была подчеркнута поддержка территориальной целостности и суверенитета.



По словам Давида Залкалиани, он уверен, что Джейхун Байрамов внесет значительный вклад в дальнейшее углубление отношений между Грузией и Азербайджаном.



По словам Залкалиани, стороны обсудили все важные вопросы двусторонних отношений, основные акценты были сделаны на необходимости дальнейшей активизации торгово-экономических отношений.



«Конечно, мы также говорили о важном вопросе, связанном с процессом делимитацией государственной границы, который был отложен из-за сложности проведения встречи в условиях пандемии, но обе стороны выразили заинтересованность в ускорении процесса и своевременного выхода из ситуации с учетом национальных интересов Грузии и Азербайджана», — сказал Давид Залкалиани.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





