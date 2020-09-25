

Гахария: Впереди очень важные выборы, а вопросы, связанные с киберпространством, могут стать серьезным вызовом

25.09.2020 15:33





«Мы осознаем, что впереди очень важные выборы, а вопросы, риски и угрозы, связанные с киберпространством, могут стать серьезным вызовом для нашей страны», — заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, выступая на открытии Форума кибербезопасности Грузии.



Глава правительства отметил, что Форум кибербезопасности, который проводится в Тбилиси впервые, должен стать важным событием на пути к укреплению национальной безопасности Грузии в киберпространстве.



«Кибер-измерение стало неотъемлемой частью нашей жизни. В киберпространстве ежедневно происходят критически важные события, которые являются важным элементом нормального функционирования правительств, жизненно важной инфраструктуры и стран в целом. К сожалению, за последние 12 лет Грузия несколько раз сталкивалась с подобными угрозами. Мы все помним кибератаки со стороны России во время конфликта 2008 года; атака в октябре 2019 года, которая была нацелена на большое количество веб-сайтов частного и государственного секторов, и последняя атака, произошедшая 1 сентября, когда был нанесен ущерб грузинским институтам здравоохранения, в том числе лаборатории Лугара. Очень важно обеспечить прочную структурную базу для эффективной борьбы с данными угрозами, что предполагает четкое разделенных ролей и полномочий соответствующих ведомств», — заявил Георгий Гахария.





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