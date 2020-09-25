

МВД собирается «строго реагировать» на нарушение закона в предвыборный период

25.09.2020 17:35





«В предвыборный период у МВД будет строгая реакция на все дела [о политическом насилии, запугивании и так далее]», — заявил 25 сентября министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.



Журналисты спросили у руководителя силового ведомства о заявлениях представителей гражданского сектора и политических партии, по словам которых оппозиция в предвыборный период становится мишенью насилия и притеснения.



Гомелаури ответил, что такие заявления характерны для любых выборов и сказал, что не было ни одного прецедента, когда правоохранительные органы не возбудили дело из-за насилия [над оппозицией].



Министр также заверил, что его ведомство будет «строго реагировать» на все случаи нарушения закона и заявил, что «ни одна политическая партия не сможет сказать, что МВД что-то не предприняло».



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





