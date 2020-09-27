

Зурабишвили: В братоубийственной войне не бывает победителя

27.09.2020 14:34





«В братоубийственной войне не бывает победителя, а успеха можно добиться только совместными усилиями», — заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в связи с 27-й годовщиной падения Сухуми.



«Пройденные годы ясно показали, что в братской войне нет победителя, кроме врага, а успеха можно добиться только совместными усилиями. Абхазы, как и все другие граждане Грузии, должны осознать, что только сообща и совместными усилиями мы можем залечить раны прошлого и заложить фундамент светлого будущего для наших будущих поколений», — сказала президент Грузии в связи с Днём падения Сухуми.





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